Студенты МАИ придумали, как оптимизировать траты с кредиток

Будущие инженеры разработали 11 прототипов востребованного финтех-сервиса на хакатоне Т1.

Россияне, которые пользуются одновременно несколькими кредитными картами, сталкиваются с проблемой, какой картой выгоднее оплатить конкретную покупку. Студенты МАИ нашли выход — они разработали прототип ИТ-системы, которая анализирует бонусы, льготные периоды, кэшбек, проценты на остаток, специальные предложения и на основе этих данных предлагает оптимальное платежное средство.

Всего в рамках хакатона "Системный взлет", который провел ИТ-холдинг Т1, было представлено 11 вариантов подобного решения. Их разработкой занимались студенты бакалавриата и магистратуры из шести институтов МАИ. На выполнение задания будущим инженерам отвели сутки.

Результаты их труда оценивались с точки зрения потенциала масштабируемости и возможности интеграции с существующими банковскими системами. Кроме того, жюри учитывало степень погружения в кейс, включая понимание потребностей целевой аудитории, а также техническую зрелость продукта: качество архитектуры, производительность и безопасность. Важным было и умением презентовать проект.

Первое место заняла команда Института № 8 "Компьютерные науки и прикладная математика". Участники хакатона сфокусировались на удобстве сервиса для пользователей, учли актуальные тренды и продумали процесс поставки данных в связанную банковскую систему.

Еще три команды были названы призерами хакатона. Вместе с победителями они получили ценные подарки от холдинга, а также приглашения в первый этап традиционного "ИТ-лагеря Т1".

"Интерес к хакатону был высоким: мы получили более 140 регистраций, а до финального этапа дошли 11 команд, которые защищали свои проекты перед жюри. Студенты МАИ продемонстрировали не только знания в области системной аналитики, но и креативный подход, готовность решать сложные задачи, умение работать в команде, питчить и защищать свои идеи. Такие мероприятия помогают формировать кадровый резерв для высокотехнологичных отраслей", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

"Хакатоны являются креативным форматом получения новых идей для решения бизнес-задач. Хакатон T1 для студентов МАИ, посвященный кейсу из сферы финтеха, вызвал большой интерес среди студентов ИТ-направлений. Задача, предложенная на хакатоне, была не только актуальной, но и крайне важной для современного финансового мира. В условиях разнообразия банковских карт и их предложений, потребность в удобном инструменте для выбора оптимальной карты стала высокой. Участники хакатона продемонстрировали креативность и инновационный подход, предложив решения, которые могли бы существенно облегчить жизнь пользователям. Особое внимание было уделено удобству интерфейса и аналитике данных, что сделало решения команд не только технически продвинутыми, но и максимально ориентированными на пользователя", — отметила Мария Булакина, начальник Управления "IT-Центр" МАИ.

Хакатон стал первым проектом в серии совместных мероприятий ИТ-холдинга Т1 и МАИ в 2025 году. В планах — экскурсии для студентов в офисах Т1, Дни карьеры в университете, а также сотрудничество в рамках ежегодной ИТ-школы математического моделирования. Кроме того, Т1 и МАИ продолжают готовить специалистов в области искусственного интеллекта на совместной магистерской программе "Большие данные и машинное обучение", которая была запущена в 2024 г.