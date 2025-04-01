В болотистой местности в районе Смышляевки горит камыш и трава

В понедельник, 31 марта, в 19:37 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о горении сухой травы и камыша в районе Смышляевки.

Представители ведомства уточнили, что, поскольку пожар возник на болотистой местности, проезд для пожарной техники отсутствует. При этом в ГУ МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

"Пожарно-спасательные подразделения на месте. Осуществляют контроль во избежании распространения", — поясняют представители ГУ МЧС России по Самарской области.