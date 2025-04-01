В болотистой местности в районе Смышляевки горит камыш и трава

В понедельник, 31 марта, в 19:37 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о горении сухой травы и камыша в районе Смышляевки.
Представители ведомства уточнили, что, поскольку пожар возник на болотистой местности, проезд для пожарной техники отсутствует. При этом в ГУ МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
"Пожарно-спасательные подразделения на месте. Осуществляют контроль во избежании распространения", — поясняют представители ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !