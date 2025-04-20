На пожаре в квартире в Самаре спасены два человека

В воскресенье, 20 апреля, в 14:05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Михаила Сорокина, 9.
На месте вызова горела квартира на пятом этаже и чердачное помещение.
В 16:17 пожар ликвидирован на площади 40 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека, еще 10 человек эвакуированы.
Для тушения пожара привлекались 42 специалиста и 14 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !