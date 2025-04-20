На пожаре в квартире в Самаре спасены два человека

В воскресенье, 20 апреля, в 14:05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Михаила Сорокина, 9.

На месте вызова горела квартира на пятом этаже и чердачное помещение.

В 16:17 пожар ликвидирован на площади 40 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека, еще 10 человек эвакуированы.

Для тушения пожара привлекались 42 специалиста и 14 единиц техники.