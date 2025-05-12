Крупный пожар в центре Самары тушили 39 сотрудников МЧС

В воскресенье, 11 мая, в 21:27 на ул. Григория Аксакова, 15 в Железнодорожном районе Самары загорелись надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Пламя охватило территорию в 100 квадратных метров. С огнем боролись 39 специалистов и 10 единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 22:19.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !