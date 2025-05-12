Крупный пожар в центре Самары тушили 39 сотрудников МЧС

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В воскресенье, 11 мая, в 21:27 на ул. Григория Аксакова, 15 в Железнодорожном районе Самары загорелись надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.