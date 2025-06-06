"ВымпелКом" и "Ростелеком" завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов

Компании "ВымпелКом" и "Ростелеком" завершили первый этап совместного проекта по интеграции ИТ платформ: "Агрегатора запросов аренды ресурсов" билайна и CRM-системы B2O "Ростелекома". Интеграция позволяет эффективно взаимодействовать компаниям при совместной проработке запросов на подключение услуг передачи данных.

Проект демонстрирует стремление крупнейших телекоммуникационных компаний России к инновациям и повышению качества услуг для своих пользователей, а также к созданию более эффективной и современной телекоммуникационной инфраструктуры в стране. Реализация этой амбициозной задачи стала возможной благодаря слаженной совместной работе ИТ команд обеих компаний.

"Агрегатор запросов аренды ресурсов" билайна — платформа для публикации запросов на аренду сетевых ресурсов и получения коммерческих предложений, ориентированная на операторов фиксированной связи.

CRM B2O "Ростелекома" — федеральная система управления взаимоотношениями с клиентами сегмента B2O, разработанная Ростелекомом для автоматизации бизнес-процессов и повышения эффективности продаж.

В рамках совместной работы были созданы инструменты для подключения систем через зашифрованный канал API, что обеспечивает безопасное взаимодействие между операторами. Проект ускорил процессы заключения контрактов и улучшил качество взаимодействия. В планах — дальнейшее расширение функционала для ускорения формирования коммерческих предложений. Интеграция способствует оптимизации работы с запросами и развитию партнерских отношений, что особенно важно в условиях роста спроса на телекоммуникационные услуги.

Андрей Сиоридзе, Директор департамента аренды инфраструктуры "ВымпелКома":

"Интеграция с CRM "Ростелекома" — важный шаг для оптимизации работы с запросами, который укрепит наше партнерство и повысит эффективность совместных проектов. Это особенно важно в условиях растущего спроса на мобильный и фиксированный трафик, а также необходимости модернизации магистральных и опорных сетей".

Олег Скорута, Директор по операционной поддержке ПАО "Ростелеком":

"Совместная работа над задачей такого уровня позволила получить уникальный опыт взаимодействия с внешним партнером не только на уровне бизнес-подразделений "Ростелекома" и "Вымпелкома", но и напрямую на уровне ИТ команд обеих компаний. Несмотря на трудности, которые неизбежны при реализации новых, сложных и интересных задач, сложившееся в процессе партнерское взаимодействие считаю успешным".

Кирилл Карасев, Директор по работе с федеральными операторами связи ПАО "Ростелеком":

"Развитие направления интеграции ИТ-систем операторов связи позволит участникам межоператорского рынка РФ существенно повысить эффективность сотрудничества при реализации партнёрских проектов, основанных на взаимном использовании телекоммуникационной инфраструктуры".