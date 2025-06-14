В Кинельском районе ночью сгорело кафе

В ночь на субботу, 14 июня, в 00:15 на ул. Гагарина в поселке Алексеевка городского округа Кинель загорелось кафе. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
"Сотрудники ПСЧ № 136, 14 и 82 Отряда № 34, ПСЧ № 158 отряда № 46 противопожарной службы Самарской области, ПСЧ № 5 Кировского района МЧС России, прибыв на место, установили, что огнем охвачена площадь 400 кв. м", — отмечается в сообщении.
Пожару присвоили ранг 1-БИС. С огнем боролись 24 человека и 6 единиц спецтехники. Ликвидировать горение удалось, спустя два часа, к 2:14.
Сообщается, что никто не погиб и не пострадал. Причина пожара выясняется.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !