В Кинельском районе ночью сгорело кафе

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В ночь на субботу, 14 июня, в 00:15 на ул. Гагарина в поселке Алексеевка городского округа Кинель загорелось кафе. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.