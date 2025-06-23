Ночью в Самаре в жилом доме горел мусоропровод

В понедельник, 23 июня, в 2:09 в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в Самаре на ул. Губанова.
В доме № 4 в первом подъезде горел мусор в мусоропроводе на 6 кв м. Пожар ликвидирован в 2:40 силами 22 спасателей и шести спецмашин.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !