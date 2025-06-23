Ночью в Самаре в жилом доме горел мусоропровод

В понедельник, 23 июня, в 2:09 в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в Самаре на ул. Губанова.

В доме № 4 в первом подъезде горел мусор в мусоропроводе на 6 кв м. Пожар ликвидирован в 2:40 силами 22 спасателей и шести спецмашин.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.