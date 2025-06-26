16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Московском шоссе под утро горел ларек с пиротехникой Ночью из горящего жилого дома в Самаре эвакуировались 32 человека Ночью в Самаре в жилом доме горел мусоропровод В самарском ТЦ "Орбита" горел товар В Тольятти на пожаре погиб мужчина

Пожары Происшествия

На Московском шоссе под утро горел ларек с пиротехникой

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 277
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 июня, в 4:34 на Московском шоссе, 15г в Самаре вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По информации спасателей, здесь горел торговый павильон на площади 20 квадратных метров.

Очевидцы в соцсетях поделились кадрами "незапланированного фейерверка": выяснилось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах, где продается пиротехника и цветы.

В 4:52 пожар ликвидировали. С огнем боролись 18 специалистов и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6