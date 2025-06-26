На Московском шоссе под утро горел ларек с пиротехникой

В четверг, 26 июня, в 4:34 на Московском шоссе, 15г в Самаре вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По информации спасателей, здесь горел торговый павильон на площади 20 квадратных метров.

Очевидцы в соцсетях поделились кадрами "незапланированного фейерверка": выяснилось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах, где продается пиротехника и цветы.

В 4:52 пожар ликвидировали. С огнем боролись 18 специалистов и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.