В Самаре пройдет "Волжский ледяной Кубок 2025"

В субботу, 25 октября, в Самаре на Полевом спуске пройдут чемпионат области и фестиваль по новой спортивной дисциплине "зимнее плавание" — Волжский ледяной Кубок 2025.