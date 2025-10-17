16+
Спорт

В Самаре пройдет "Волжский ледяной Кубок 2025"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 25 октября, в Самаре на Полевом спуске пройдут чемпионат области и фестиваль по новой спортивной дисциплине "зимнее плавание" — Волжский ледяной Кубок 2025.

В программе:
- 25 метров брассом, баттерфляем и вольным стилем
- 50 метров брассом и вольным стилем
- 100 метров вольным стилем
- эстафета 4×25 вольным стилем

В соревнованиях может принять участие любой желающий старше 18 лет при наличии соответствующей подготовки: подробности и регистрация.

Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.

Начало турнира — в 11:00. 

