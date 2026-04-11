В Самаре в связи с ремонтом путей временно изменит маршрут трамвай № 8

В ночь с 11 на 12 апреля в Самаре начнется обновление трамвайной линии и переезда на перекрестке улицы Алма-Атинской и проспекта Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для ускорения ремонта 75 метров линии в течение воскресенья данный участок выведут из эксплуатации — непрерывно работы на перекрестке будут вести с 20:00 11 апреля до 05:00 13 апреля. В связи с этим трамвай маршрута № 8 будет временно ходить по укороченному маршруту — от Безымянской ТЭЦ до улицы Елизарова, не доезжая до стадиона "Металлург", а затем разворачиваться и ехать в обратном направлении. Для движения троллейбусов №№ 4, 15 и для проезда личного транспорта подрядчик будет частично оставлять перекресток свободным.

С утра понедельника, 13 апреля, трамваи выйдут в рейсы по расписанию и будут курсировать по обычной трассе. Далее участок линии будут закрывать в будни с 22:00 до 05:00, в выходные с 20:00 до 05:00. Полностью ремонт на перекрестке планируется завершить до вечера 24 апреля. График может быть скорректирован с учетом погодных условий и технических факторов.