За порядком в самарских исправительных колониях будет следить робот-патрульный

На базе двух учреждений уголовно-исполнительной системы Самарской области реализован пилотный проект по внедрению инновационного решения - автономного робота-патрульного, сообщает региональное УФСИН.

Робот оснащен современными средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики. Он способен в автоматическом режиме осуществлять патрулирование закрепленной территории, фиксировать нарушения установленного режима, передавать данные, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.

В рамках пилотного проекта сотрудники оценили эффективность применения технологии, ее устойчивость к различным условиям эксплуатации, а также уровень интеграции с действующими системами безопасности учреждений.