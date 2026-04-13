"Все для Победы!": как жители Самарской области могут помочь бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий Счетная палата дала рекомендации по отлову бродячих животных В Самарской области вводят особый противопожарный режим "Диктант здоровья" стартовал: первый этап акции о гигиене рта и рук Делегация из Самарской области примет участие в работе V Съезда Российского общества "Знание", объединяющего просветителей страны

Участники Российских студенческих отрядов объединились ради спасения жизней

На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов "РСО Помогает". Она направлена на повышение информативности населения о донорстве, привлечения молодежи к донорству крови и ее компонентов, а также развитию донорства в России.

Фото: Самарские студенческие отряды

"Донорские акции стали важной частью добровольческой работы Российских студенческих отрядов. Мы не только сдаем кровь и вступаем в Федеральный регистр доноров костного мозга, но и проводим разъяснительную работу - рассказываем, как устроено донорство и почему оно так важно.Особенно ценно, что такая работа ведется не только в рамках наших Всероссийских акций. Регионы и округа сами инициируют донорские мероприятия, включаются и развивают это направление на местах. Спасибо каждому за это!", - прокомментировала Юлия Дрожжина, член Комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления РСО.

В начале апреля участники и ветераны движения студенческих отрядов Самарской области посетили Самарскую областную клиническую станцию переливания крови. Помимо сдачи крови, в рамках акции участники посетили лекции о том, как вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. После этого каждый участник смог сдать кровь на HLA-типирование для последующего внесения в регистр.

Акция призвана не только оказать реальную помощь медицинским учреждениям, но и привлечь внимание к важности регулярного донорства как части корпоративной культуры современного добровольца.
"Студенческие отряды Приволжского федерального округа на протяжении многих лет держат первенство по реализации благотворительных акций на территории всех 14 регионов нашего многонационального округа. Отрадно видеть, что с каждым годом инициативы добровольчества становятся все масштабней. Так одно предложение студенческих отрядов Оренбургской области масштабировалось в окружную донорскую акцию. Чтобы приучить молодежь к добрым поступкам, мы должны личным примером  показывать включенность всей организации к вопросам пополнения банка крови нашей страны. Лично я уже 33 раза становился донором крови и ее компонентов, вхожу в федеральный регистр доноров костного мозга и уверен, подобными акциями мы сможем частично снизить остроту данной проблемы", - поделился мнением Алексей Нагин, руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа.

Самарское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" - одна из передовых молодежных организаций в регионе и объединяет более 5 тыс. студентов. Движение не только обеспечивает студентов временной трудовой занятостью, но и занимается патриотическим воспитанием, развитием творческого потенциала молодежи, поддержкой защитников Отечества. "Знаю, как много времени, сил, души вы вкладываете в развитие нашего родного региона и везде, где присутствуете в поездках", - отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подчеркивая важность деятельности студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, получая свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внося значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 г. такой возможностью воспользовалось уже более 170 тыс. человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте  или позвонить в колл-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

