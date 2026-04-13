С 1 мая из Самары в Курумоч пустят три электрички

С 1 мая 2026 г. на участке Самара - Курумоч будут назначены три электрички. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Речь идет о следующих составах:
1. № 6332/6331 Самара (отпр. 06:57) - Курумоч (приб. 08:29) ежедневно
2. № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12:11) - Самара (приб. 13:41) ежедневно
3. № 6356/6355 Водинская (отпр. 20:47) - Самара (приб. 21:44) ежедневно
|
время проследования поезда №6332/ 6331
|
Остановочный пункт
|
время проследования поезда №6334/ 6333
|
время проследования поезда №6356/6355
|
отпр.06.57
|
Самара
|
приб.13.41
|
приб.21.44
|
06.59,5-07.00,5
|
Школьная
|
13.37,5-13.38,5
|
21.40,5-21.41,5
|
07.03-07.03,5
|
Речная
|
13.35-13.35,5
|
21.38-21.38,5
|
07.06-07.07
|
Толевая
|
13.31-13.32
|
21.34-21.35
|
07.10,5-07.11
|
Киркомбинат
|
13.27,5-13.28
|
21.30,5-21.31
|
07.14-07.15
|
Стахановская
|
13.24-13.25
|
21.27-21.28
|
07.17,5-07.18
|
Безымянка
|
13.21,5-13.22
|
21.24,5-21.25
|
07.20-07.21
|
Пятилетка
|
13.19-13.20
|
21.22-21.23
|
07.30-07.31
|
Средневолжская
|
13.09-13.10
|
21.12-21.13
|
07.35-07.35,5
|
Вишневая
|
13.05-13.05,5
|
21.08-21.08,5
|
07.37,5-07.38
|
Дачная
|
13.01,5-13.02
|
21.04,5-21.05
|
07.40,5-07.41
|
Яблочная
|
12.59-12.59,5
|
21.02-21.02,5
|
07.43,5-07.44,5
|
Козелковская
|
12.56-12.57
|
20.59-20.00
|
07.46,5-07.47,5
|
Ягодная
|
12.53-12.53,5
|
20.56-20.56,5
|
07.50-07.50,5
|
Шведская слобода
|
12.50,5-12.51
|
20.53,5-20.54
|
7.54,5-7.55
|
Новосемейкино
|
12.46,5-12.47
|
20.49,5-20.50
|
07.57,5-07.58,5
|
Водинская
|
12.43-12.44
|
отпр.20.47
|
08.01-08.01,5
|
Радиоцентр
|
12.39,5-12.40
|
08.05-08.06
|
Сокская
|
12.35-12.36
|
08.08,5-08.09,5
|
Старосемейкино
|
12.31,5-12.32,5
|
08.15-08.16
|
Царевщина
|
12.24,5-12.25,5
|
08.20-08.20,5
|
Золотой Бор
|
12.19,5-12.20
|
08.23,5-08.24
|
Волжский
|
12.16-12.16,5
|
приб.08.29
|
Курумоч
|
отпр.12.11
