"Диктант здоровья" стартовал: первый этап акции о гигиене рта и рук

С 13 по 24 апреля 2026 г. Роспотребнадзор проводит первый тематический трек Всероссийской санитарно-просветительской акции "Диктант здоровья" - "Здоровая улыбка и чистые руки". Модератором проекта выступает ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора.

Проект реализуется в рамках коммуникационной стратегии "Санпросвет". Цель акции - сделать научно-обоснованные знания о здоровье доступными и полезными для каждого жителя страны, от школьников до людей старшего поколения.

Первый этап посвящен двум важнейшим компонентам личной гигиены, которые являются основой профилактики множества заболеваний.

Гигиена полости рта. Многие считают, что умеют чистить зубы, но статистика кариеса говорит об обратном. Участники узнают:

  • почему важно чистить зубы регулярно;
  • что полезно и вредно для эмали;
  • как связаны здоровье зубов и общее состояние организма.

Чистота рук. Это первый и самый эффективный барьер на пути инфекционных заболеваний. В рамках диктанта будут разобраны вопросы:

  • когда необходимо мыть руки;
  • главные ошибки при мытье рук (достаточно ли пяти секунд?)

 "Диктант здоровья" пройдет в удобном онлайн-формате на официальном портале акции. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов, а также получить электронный сертификат участника.

Доступен очный формат проведения акции в коллективах. Необходимые материалы для очных стартов размещены на портале диктант-санпросвет.рф.

Материалы адаптированы для разных возрастных групп:

  • Школьникам - чтобы сформировать здоровые привычки с детства.
  • Студентам - чтобы понять важность гигиены в самом активном возрасте.
  • Взрослым и родителям - чтобы освежить знания и передать детям правильные ориентиры.
  • Педагогам - как готовый просветительский материал для уроков и классных часов.

Анна Дубасова, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике СГД, координатор партпроекта "Здоровое будущее" по Самарской области, главный врач Самарской городской больницы №7, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, подчеркнула:

"Здоровье начинается с малого - с привычки правильно чистить зубы и мыть руки. Цифры говорят сами за себя: болезни грязных рук и запущенный кариес до сих пор входят в число самых массовых проблем, особенно у детей и молодежи. Как депутат, координатор партийного проекта "Здоровое будущее" и по образованию врач высшей категории я прямо заявляю: связь между игнорированием элементарной гигиены и перегрузкой нашей системы здравоохранения по‑прежнему существует.

В Самарской области мы обязательно подключим к диктанту школьные коллективы и наши первичные звенья - поликлиники. Уверена: после этого теста многие удивятся, сколько ошибок в чистке зубов и мытье рук мы совершаем просто по привычке.

Призываю всех - от первоклассников до старшего поколения - зайти на портал диктант-санпросвет.рф. Проверьте себя, получите сертификат и, главное, новое, более осознанное отношение к собственному здоровью".

Акция поддержана проектом "Сибирская школа - территория здоровья" межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" при участии Национального союза "Здоровье наших детей".

В 2025 г. "Диктант здоровья", приуроченный ко Дню основания санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, при организационно-методической поддержке ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора, прошел в 88 регионах России и собрал более 248 тыс. участников.

 

В 2026 г. проект реализуется в несколько модулей. Этап "Здоровая улыбка и чистые руки" станет первым в череде просветительских мероприятий, за которым последуют треки, посвященные физической активности, здоровому питанию и цифровой гигиене.

