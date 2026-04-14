"Все для Победы!": как жители Самарской области могут помочь бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий

Проект Народного фронта "Все для Победы!" объединяет жителей страны для помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

По всей России работают пункты приема помощи, горячая линия и сайт "Все для Победы!", где можно узнать о порядке перечисления средств, необходимой помощи и конкретных потребностях бойцов на передовой и населения на освобожденных территориях.

Что делает региональное отделение Народного фронта в Самарской области:

проводит сбор пожертвований для закупки оборудования на фронт;

организует выезды для доставки гуманитарной помощи;

консультирует семьи участников СВО;

содействует в получении медицинской помощи и реабилитации бойцов в регионе.

В Народном фронте отмечают, что еще один способ поддержать защитников — размещение плакатов "Все для Победы!".

"Все собранные благодаря вам средства идут исключительно на нужды защитников. Обычно о нас узнают благодаря информационным партнерам и социальной рекламе, но этого недостаточно, чтобы выполнить все запросы ребят. Вы можете помочь нам, разместив плакат "Все для Победы!" у своего подъезда, магазина, заведения или предприятия. Так о нас узнает еще больше людей, а парни на передовой получат все необходимое", — говорят представители организации.



Каждый житель Самарской области может оказать посильную помощь землякам, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий.