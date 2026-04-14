Доверие вместо контроля: в Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества "Знание"

Российское общество "Знание" открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной. Масштабный проект, реализуемый Федеральным подростковым центром совместно с Обществом "Знание" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, вновь объединит родителей со всей страны.

Основная задача проекта — помочь родителям лучше понимать особенности подросткового возраста и находить новые способы укрепления отношений с детьми.

Мероприятие прошло на площадке Центра профессионального образования при поддержке министерства образования Самарской области. На встрече собралось более 1300 участников в том числе в онлайн-формате.

В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. В рамках встречи эксперты ответили на вопросы родителей, касающиеся рисков и возможностей социальных сетей, а также способов распознавания мошеннических схем.

"Какую бы тему, связанную с безопасностью детей, мы не рассматривали, основные проблемы возникают из-за нарушенной коммуникации у подростков и отсутствия доверительных отношений с близкими и родителями. Чтобы справиться с ними, нужно уделять время детям, тренировать навыки безопасного поведения, разговаривать доверительно, позитивно оценивать заслуги ребенка, организовывать интересный и полезный досуг, чтобы жизнь ребенка была интересней интернет-контента или игр, помогать разобраться ребенку в понятиях "дружба", "доверие". Очень важно воспитывать у ребенка критическое мышление, умение сказать "нет", формировать морально-этические ценности, стать для ребенка значимым взрослым", — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

В работе "Родительской гостиной" также приняли участие лектор Российского общества "Знание", кандидат педагогических наук, доцент, региональный эксперт Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде Елена Бобкова, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андриянов, а также представители общественных организаций в сфере образования.

Лекция была посвящена двум ключевым угрозам, с которыми сталкиваются подростки в социальных сетях: кибербуллингу и кибермошенничеству. В такой травле всегда есть три стороны: жертва, агрессор и наблюдатели, которые своей пассивной поддержкой усугубляют ситуацию.

Эксперты из различных сфер государственных и общественных представили актуальную практическую информацию по тематике отметили, что родителям важно научиться распознавать признаки того, что ребенок оказался в роли жертвы или сам стал агрессором: резкие перепады настроения после использования телефона, скрытность, изменение отношения к гаджетам, нарушения сна и аппетита. Главный индикатор проблемы — резкая перемена в поведении, которую нельзя игнорировать.

Второй важный блок лекции был посвящен кибермошенничеству и информационным манипуляциям, включая дипфейки. Подростки особенно уязвимы перед ними из-за высокого доверия к визуальному контенту и недостаточно развитого критического мышления. Мошенники используют фейковые новости и поддельные видео для шантажа, вымогательства денег и манипуляции. Лекторы рекомендовали родителям внедрить простой алгоритм проверки информации под названием "СТОП": спросить себя, какую реакцию ожидают от вас; отследить источник; оценить детали и приостановить распространение до проверки. Также важно объяснить ребенку правовые последствия распространения фейков — от гражданско-правовой до уголовной ответственности.

Лекторы Общества "Знание" подчеркнули, что основной инструмент защиты — не тотальный контроль, а доверительный диалог и формирование у подростка цифровой грамотности. Родителям советуют регулярно интересоваться онлайн-жизнью ребенка, показывать личный пример соблюдения цифровой гигиены, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, настраивать приватность профилей и не передавать личные данные незнакомцам. Эффективным методом может стать заключение семейного договора о цифровой гигиене и использование кодового слова для экстренных ситуаций. Государство со своей стороны развивает законодательство и поддерживает образовательные проекты, но главный фильтр безопасности формируется в семье через доверие, открытость и совместное освоение правил безопасного поведения в интернете.

Всего в 2026 г. пройдут четыре Всероссийские родительские гостиные, в рамках которых ежеквартально в регионах страны состоятся встречи родителей с региональными уполномоченными по правам ребенка и лекторами Российского общества "Знание". Среди них — подростковые и семейные психологи, эксперты из фондов поддержки семьи, центров помощи родителям, представители родительских комитетов и объединений, врачи, специалисты по профориентации и другие. Мероприятия пройдут на площадках образовательных учреждений, подростковых центров и других организаций.