16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Привлечь кадры на предприятия региона помогает программа "Бренд работодателя" Доверие вместо контроля: в Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества "Знание" "Все для Победы!": как жители Самарской области могут помочь бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий Счетная палата дала рекомендации по отлову бродячих животных В Самарской области вводят особый противопожарный режим

Общество

Доверие вместо контроля: в Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества "Знание"

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российское общество "Знание" открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной. Масштабный проект, реализуемый Федеральным подростковым центром совместно с Обществом "Знание" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, вновь объединит родителей со всей страны.

Фото: Российское общество "Знание"

Основная задача проекта — помочь родителям лучше понимать особенности подросткового возраста и находить новые способы укрепления отношений с детьми.

Мероприятие прошло на площадке Центра профессионального образования при поддержке министерства образования Самарской области. На встрече собралось более 1300 участников в том числе в онлайн-формате.

В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. В рамках встречи эксперты ответили на вопросы родителей, касающиеся рисков и возможностей социальных сетей, а также способов распознавания мошеннических схем.
"Какую бы тему, связанную с безопасностью детей, мы не рассматривали, основные проблемы возникают из-за нарушенной коммуникации у подростков и отсутствия доверительных отношений с близкими и родителями. Чтобы справиться с ними, нужно уделять время детям, тренировать навыки безопасного поведения, разговаривать доверительно, позитивно оценивать заслуги ребенка, организовывать интересный и полезный досуг, чтобы жизнь ребенка была интересней интернет-контента или игр, помогать разобраться ребенку в понятиях "дружба", "доверие". Очень важно воспитывать у ребенка критическое мышление, умение сказать "нет", формировать морально-этические ценности, стать для ребенка значимым взрослым", — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

В работе "Родительской гостиной" также приняли участие лектор Российского общества "Знание", кандидат педагогических наук, доцент, региональный эксперт Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде Елена Бобкова, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андриянов, а также представители общественных организаций в сфере образования.

Лекция была посвящена двум ключевым угрозам, с которыми сталкиваются подростки в социальных сетях: кибербуллингу и кибермошенничеству. В такой травле всегда есть три стороны: жертва, агрессор и наблюдатели, которые своей пассивной поддержкой усугубляют ситуацию.

Эксперты из различных сфер государственных и общественных представили актуальную практическую информацию по тематике отметили, что родителям важно научиться распознавать признаки того, что ребенок оказался в роли жертвы или сам стал агрессором: резкие перепады настроения после использования телефона, скрытность, изменение отношения к гаджетам, нарушения сна и аппетита. Главный индикатор проблемы — резкая перемена в поведении, которую нельзя игнорировать.
Второй важный блок лекции был посвящен кибермошенничеству и информационным манипуляциям, включая дипфейки. Подростки особенно уязвимы перед ними из-за высокого доверия к визуальному контенту и недостаточно развитого критического мышления. Мошенники используют фейковые новости и поддельные видео для шантажа, вымогательства денег и манипуляции. Лекторы рекомендовали родителям внедрить простой алгоритм проверки информации под названием "СТОП": спросить себя, какую реакцию ожидают от вас; отследить источник; оценить детали и приостановить распространение до проверки. Также важно объяснить ребенку правовые последствия распространения фейков — от гражданско-правовой до уголовной ответственности.

Лекторы Общества "Знание" подчеркнули, что основной инструмент защиты — не тотальный контроль, а доверительный диалог и формирование у подростка цифровой грамотности. Родителям советуют регулярно интересоваться онлайн-жизнью ребенка, показывать личный пример соблюдения цифровой гигиены, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, настраивать приватность профилей и не передавать личные данные незнакомцам. Эффективным методом может стать заключение семейного договора о цифровой гигиене и использование кодового слова для экстренных ситуаций. Государство со своей стороны развивает законодательство и поддерживает образовательные проекты, но главный фильтр безопасности формируется в семье через доверие, открытость и совместное освоение правил безопасного поведения в интернете.

Всего в 2026 г. пройдут четыре Всероссийские родительские гостиные, в рамках которых ежеквартально в регионах страны состоятся встречи родителей с региональными уполномоченными по правам ребенка и лекторами Российского общества "Знание". Среди них — подростковые и семейные психологи, эксперты из фондов поддержки семьи, центров помощи родителям, представители родительских комитетов и объединений, врачи, специалисты по профориентации и другие. Мероприятия пройдут на площадках образовательных учреждений, подростковых центров и других организаций.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3