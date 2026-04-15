"Дачные" автобусы в Самарской области начнут работу 18 апреля

С 18 апреля в Самаре начнутся сезонные перевозки к садово-дачным массивам. Рейсы будут выполняться по октябрь включительно.
На 30 маршрутах, которые охватывают также Волжский, Кинельский и Красноярский районы Самарской области, будут задействованы 55 автобусов.
Все рейсы в апреле и октябре будут выполняться по субботам и воскресеньям, а с мая — по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Расписание отличается только для одного маршрута — № 170, по которому автобусы будут ходить по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням.
"В этом году весна ранняя, поэтому многие дачники уже начали приводить в порядок свои участки. Поэтому запускаем работу "дачных" маршрутов. Стоимость проезда и все льготы сохранили, также оставили прежними девять пунктов отправления автобусов, к которым за многие годы привыкли дачники", — отметил руководитель департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев.
Уехать на дачи самарцы смогут с автостанции "Аврора" и Пригородного автовокзала, от завода "Металлург" и Дома Печати, с площади им. Кирова (остановка на ул. Физкультурной) и Хлебной площади, с ул. Георгия Димитрова в 14 микрорайоне (остановка "Улица Георгия Димитрова"), из поселка Управленческого (остановка "Поселок Управленческий", посадка от ДК), а также с пр. Ленина (остановка в районе ул. Первомайской).
Для оплаты проезда можно использовать наличные средства, а также электронные садово-дачные транспортные карты. Стоимость одной льготной поездки по садово-дачной транспортной карте установлена в размере от 24 до 40 рублей (при предъявлении документа, подтверждающего право на использование социальной карты жителя Самарской области), за наличные денежные средства — от 29 до 159 рублей, в зависимости от протяженности маршрута.
Стоимость льготного проезда в дачных автобусах для школьников при предъявлении соответствующей справки из учебного заведения равна стоимости льготного проезда по электронной карте школьника и составляет 19 рублей.
В дни религиозных праздников (19 апреля — Красная горка, 21 апреля — Радоница и 30 мая — Троицкая родительская суббота) и в День Победы перевозки к садово-дачным массивам осуществляться не будут — автобусы задействуют для организации рейсов к городским кладбищам.
"Обращаем внимание пассажиров маршрутов № 165 и № 167, которые отправляются с ул. Бакинской и от автостанции "Аврора": временно автобусные перевозки будут организованы без подъезда непосредственно к Стромиловским дачам, — говорится в сообщении городского департамента транспорта.
Перечень автобусных маршрутов к садово-дачным массивам в г. о. Самара в 2026 году
1) Маршрут № 126б
г. Самара (Завод "Металлург" — СДТ "Советы")
2) Маршрут № 132
г. Самара (Ул. Георгия Димитрова — ДМ "Сосновый Бор")
3) Маршрут № 144
г. Самара (Дом Печати — Сокский-1 — Сокские дачи)
4) Маршрут № 145
г. Самара (Улица Георгия Димитрова — Красноярские дачи)
5) Маршрут № 146
г. Самара (Площадь им. Кирова — СДТ "Зеленая роща")
6) Маршрут № 147
г. Самара (Площадь им. Кирова — Тургеневские дачи)
7) Маршрут № 150
г. Самара (Улица Георгия Димитрова — Чубовские дачи)
8) Маршрут № 153
г. Самара (ул. Георгия Димитрова) — Грачевские дачи
9) Маршрут № 154
г. Самара (Улица Георгия Димитрова — поселок Мехзавод — ПК "Исторический Вал")
10) Маршрут № 156
г. Самара (Дом Печати — Старосемейкинские дачи)
11) Маршрут № 157
г. Самара (Площадь им. Кирова — Черновские дачи)
12) Маршрут № 157А
г. Самара (Автостанция "Аврора" — Черновские дачи)
13) Маршрут № 159
г. Самара (Хлебная площадь — СДМ "Новая Деревня")
14) Маршрут № 165
г. Самара (Хлебная площадь — СДМ "Стромиловские дачи")
15) Маршрут № 167
г. Самара (Автостанция "Аврора" — СДМ "Стромиловские дачи")
16) Маршрут № 168
г. Самара (ПАВ — улица Бакинская — СДМ "Журавли")
17) Маршрут № 169
г. Самара (Автостанция "Аврора" — СДМ "Журавли")
18) Маршрут № 170
г. Самара (Проспект Ленина — СДМ "Старая Бинарадка")
19) Маршрут № 171
г. Самара (Улица Георгия Димитрова — СДТ "Белозерки")
20) Маршрут № 172
г. Самара (ПАВ — Октябрьские дачи)
21) Маршрут № 173
г. Самара (Автостанция "Аврора" — Березовские дачи — СНТ "Березовский")
22) Маршрут № 174
г. Самара (Австостанция "Аврора" — Аглосские дачи)
23) Маршрут № 175к
г. Самара (Поселок Управленческий — СДТ "Белозерки")
24) Маршрут № 180
г. Самара (Улица Георгия Димитрова — СДТ "Конезавод" — СДМ "Новая Орловка")
25) Маршрут № 181
г. Самара (Улица Георгия Димитрова — СДТ "Водинка")
26) Маршрут № 182
г. Самара (Площадь им. Кирова) — п. Гвардейцы
27) Маршрут № 185к
г. Самара (Площадь им. Кирова — "Крестьянский массив")
28) Маршрут № 197
г. Самара (Улица Георгия Димитрова — СДМ "Алакаевский")
29) Маршрут № 198
г. Самара (Площадь им. Кирова — СДМ "Юбилейный")
30) Маршрут № 199
г. Самара (Хлебная площадь — СДТ "Молочное озеро")
Последние комментарии
