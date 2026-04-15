ГТРК "Самара" продолжает космическую традицию: флешмоб, который увидит космос

16 апреля Самара вновь поднимет взгляд к небу и ответит космосу.

Ровно в 14:00 над площадью им. Куйбышева пролетит спутник, который зафиксирует уникальный момент: несколько тысяч студентов Самарской области объединятся во флешмобе "Самара. Космос. 65", чтобы стать частью живого послания, обращенного к стране и миру.

Это не просто акция. Это продолжение большой истории, начатой именно здесь, в Самаре. В 2011 году ГТРК "Самара" впервые в стране реализовала идею, которая тогда казалась невозможной: тысячи людей выстроились в надпись, и ее увидел космос. Этот кадр стал символом времени, города и поколения.

Спустя годы Самара вновь говорит с орбитой - на языке смыслов, единства и движения вперед.

Флешмоб "Самара. Космос. 65" проходит в рамках II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос", организованного ВГТРК и госкорпорацией "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.

В центре этого события - человек. Его выбор. Его путь. Его ощущение причастности к большому и настоящему.

16 апреля площадь им. Куйбышева вновь станет точкой притяжения - местом, где соединяются поколения, смыслы и время.

Где космос - это уже не абстракция, а живое ощущение единства.

ГТРК "Самара" снова выходит на орбиту. И делает это вместе со своими людьми.

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

