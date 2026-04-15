ГТРК "Самара" продолжает космическую традицию: флешмоб, который увидит космос

16 апреля Самара вновь поднимет взгляд к небу и ответит космосу.

Ровно в 14:00 над площадью им. Куйбышева пролетит спутник, который зафиксирует уникальный момент: несколько тысяч студентов Самарской области объединятся во флешмобе "Самара. Космос. 65", чтобы стать частью живого послания, обращенного к стране и миру.

Это не просто акция. Это продолжение большой истории, начатой именно здесь, в Самаре. В 2011 году ГТРК "Самара" впервые в стране реализовала идею, которая тогда казалась невозможной: тысячи людей выстроились в надпись, и ее увидел космос. Этот кадр стал символом времени, города и поколения.

Спустя годы Самара вновь говорит с орбитой - на языке смыслов, единства и движения вперед.

Флешмоб "Самара. Космос. 65" проходит в рамках II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос", организованного ВГТРК и госкорпорацией "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.

В центре этого события - человек. Его выбор. Его путь. Его ощущение причастности к большому и настоящему.

16 апреля площадь им. Куйбышева вновь станет точкой притяжения - местом, где соединяются поколения, смыслы и время.

Где космос - это уже не абстракция, а живое ощущение единства.

ГТРК "Самара" снова выходит на орбиту. И делает это вместе со своими людьми.