ГТРК "Самара" продолжает космическую традицию: флешмоб, который увидит космос

16 апреля Самара вновь поднимет взгляд к небу и ответит космосу.
Ровно в 14:00 над площадью им. Куйбышева пролетит спутник, который зафиксирует уникальный момент: несколько тысяч студентов Самарской области объединятся во флешмобе "Самара. Космос. 65", чтобы стать частью живого послания, обращенного к стране и миру.
Это не просто акция. Это продолжение большой истории, начатой именно здесь, в Самаре. В 2011 году ГТРК "Самара" впервые в стране реализовала идею, которая тогда казалась невозможной: тысячи людей выстроились в надпись, и ее увидел космос. Этот кадр стал символом времени, города и поколения.
Спустя годы Самара вновь говорит с орбитой - на языке смыслов, единства и движения вперед.
Флешмоб "Самара. Космос. 65" проходит в рамках II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос", организованного ВГТРК и госкорпорацией "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.
В центре этого события - человек. Его выбор. Его путь. Его ощущение причастности к большому и настоящему.
16 апреля площадь им. Куйбышева вновь станет точкой притяжения - местом, где соединяются поколения, смыслы и время.
Где космос - это уже не абстракция, а живое ощущение единства.
ГТРК "Самара" снова выходит на орбиту. И делает это вместе со своими людьми.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет