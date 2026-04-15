На участке Заводского шоссе ограничат движение транспорта

В четверг, 16 апреля, с 10:00 на участке Заводского шоссе в Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с аварийными работами на водоводе, сообщает мэрия города.
Движение перекроют в районе поворота с шоссе на пр. Кирова, по направлению от ул. Боярова в сторону пр. Кирова. Это необходимо, чтобы ресурсоснабжающая компания ООО "Самарские коммунальные системы" провела аварийно-восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения возле дома № 42 по Заводскому шоссе.
На весь период проведения работ будет ограничено движение городского пассажирского транспорта и личного транспорта горожан.
В связи с ремонтом автобусы маршрутов №№ 6, 21, 38, 47 и 87 по направлению движения в сторону ул. Железной Дивизии будут следовать по путепроводу "Заводское шоссе" до ул. Кабельной, далее разворачиваться и возвращаться на кольцо на пр. Кирова, после чего автобусы проследуют по своему обычному маршруту. Трамваи будут осуществлять перевозки по обычной схеме.
