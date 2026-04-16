Самарский Роспотребнадзор: каждый третий покусанный клещами — ребенок

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 177 покусанных клещами, из них 71 ребенок. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"За неделю наблюдения, с 6 по 12 апреля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", — отмечается в сообщении.

На зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 132 экземпляра клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 132 экземпляра клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в двух экземплярах, что составляет 1,5%.