В Самарской области похолодает до 0°C

В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание. В ночные часы столбик термометра будет опускаться от +3 до 0°C, сообщает Приволжское УГМС.
В ночь на пятницу, 17 апреля, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха 0…5°C. Днем воздух прогреется до 13…18°C.
18 числа в регионе прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, 8…13 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит 3…8°C, днем 13…18°C, также ожидается местами кратковременный дождь, возможна гроза.
В воскресенье, 19 апреля, установится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°C, днем 13…18°C.
В понедельник, 20 числа, в Самарской области будет облачно и дождливо. Ветер южный, юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 3…8°C, днем воздух прогреется до 9…14°C.
Ко вторнику синоптики обещают похолодание. По прогнозам — облачно, дождливо. Ветер юго-западный, 9…14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…5°C, в дневные 5…10°C.
