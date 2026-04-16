В нацпарке "Самарская Лука" зафиксировали присутствие рыси Расследование дела о долгострое в Тольятти поставлено на контроль главы СК В Самарской области похолодает до 0°C В регионе внедрены новые организационные технологии для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями На СВО погиб спортсмен из Сызрани - мастер спорта России по боксу и серебряный призер чемпионата мира

В Самарской области похолодает до 0°C

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание. В ночные часы столбик термометра будет опускаться от +3 до 0°C, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на пятницу, 17 апреля, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха 0…5°C. Днем воздух прогреется до 13…18°C.

18 числа в регионе прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, 8…13 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит 3…8°C, днем 13…18°C, также ожидается местами кратковременный дождь, возможна гроза.

В воскресенье, 19 апреля, установится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°C, днем 13…18°C.

В понедельник, 20 числа, в Самарской области будет облачно и дождливо. Ветер южный, юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 3…8°C, днем воздух прогреется до 9…14°C.

Ко вторнику синоптики обещают похолодание. По прогнозам — облачно, дождливо. Ветер юго-западный, 9…14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…5°C, в дневные 5…10°C.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

