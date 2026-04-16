В нацпарке "Самарская Лука" зафиксировали присутствие рыси Расследование дела о долгострое в Тольятти поставлено на контроль главы СК В Самарской области похолодает до 0°C В регионе внедрены новые организационные технологии для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями На СВО погиб спортсмен из Сызрани - мастер спорта России по боксу и серебряный призер чемпионата мира

В нацпарке "Самарская Лука" зафиксировали присутствие рыси

В национальном парке "Самарская Лука" подвели итоги зимнего маршрутного учета, сообщает пресс-служба нацпарка. В этом году на территории заповедника вновь зафиксировано присутствие рыси — отмечена одна особь.

В этом году государственные инспекторы всех лесничеств суммарно прошли более 264 км. На 26 постоянных маршрутах искали следы 15 видов млекопитающих, в том числе кабана, косули, лося, волка, рыси, лисицы и других. Полученные данные были обработаны сотрудниками научного отдела по специальной методике, что позволило определить численность каждого вида.

В целом копытные животные сохраняют показатели средних многолетних значений. Так, численность лося в 2025 г. составила 611 особей, косули — 1091. Лидером по наращиванию поголовья стал кабан: численность популяции в национальном парке "Самарская Лука" достигла 278 особей, увеличившись почти в три раза. Из других копытных отмечены следы одного благородного оленя, но, скорее всего, другие особи этого вида просто не попали в маршруты учета.

По данным наблюдений, численность лисицы и куницы остается относительно стабильной: зафиксировано 282 лисы и 188 куниц.

Зайцев-русаков традиционно меньше, чем беляков — 127 против 555. Численность беляка по сравнению с прошлым годом несколько снизилась, приближаясь к средним многолетним значениям.

В отличие от прошлых лет, в этом сезоне инспекторам удалось зафиксировать следы белки — учтено 25 особей. Вообще, зимой белки редко спускаются в лесу на землю: внизу их подстерегают хищники, а кормовые запасы скрыты под глубоким снегом.

Также в этом году вновь зафиксировано присутствие рыси в национальном парке. Следов волка в ходе учета обнаружено не были.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

