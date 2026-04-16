В нацпарке "Самарская Лука" зафиксировали присутствие рыси

В национальном парке "Самарская Лука" подвели итоги зимнего маршрутного учета, сообщает пресс-служба нацпарка. В этом году на территории заповедника вновь зафиксировано присутствие рыси — отмечена одна особь.
В этом году государственные инспекторы всех лесничеств суммарно прошли более 264 км. На 26 постоянных маршрутах искали следы 15 видов млекопитающих, в том числе кабана, косули, лося, волка, рыси, лисицы и других. Полученные данные были обработаны сотрудниками научного отдела по специальной методике, что позволило определить численность каждого вида.
В целом копытные животные сохраняют показатели средних многолетних значений. Так, численность лося в 2025 г. составила 611 особей, косули — 1091. Лидером по наращиванию поголовья стал кабан: численность популяции в национальном парке "Самарская Лука" достигла 278 особей, увеличившись почти в три раза. Из других копытных отмечены следы одного благородного оленя, но, скорее всего, другие особи этого вида просто не попали в маршруты учета.
По данным наблюдений, численность лисицы и куницы остается относительно стабильной: зафиксировано 282 лисы и 188 куниц.
Зайцев-русаков традиционно меньше, чем беляков — 127 против 555. Численность беляка по сравнению с прошлым годом несколько снизилась, приближаясь к средним многолетним значениям.
В отличие от прошлых лет, в этом сезоне инспекторам удалось зафиксировать следы белки — учтено 25 особей. Вообще, зимой белки редко спускаются в лесу на землю: внизу их подстерегают хищники, а кормовые запасы скрыты под глубоким снегом.
Также в этом году вновь зафиксировано присутствие рыси в национальном парке. Следов волка в ходе учета обнаружено не были.
