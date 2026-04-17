Самарец, сбивший на переходе женщину, выплатил 1,5 млн рублей ее родственникам

С жителям Самары взыскали 1,5 млн рублей в пользу родственников сбитого им на переходе пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Самарец, двигаясь по городу, не уступил дорогу и насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый.
Суд признал мужчину виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и вынес наказание - полтора года лишения свободы. Кроме того, автомобилиста обязали компенсировать семье погибшей моральный вред в размере 500 тыс. рублей в пользу каждого.
Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района Самары.
"В рамках исполнительных производств сотрудника УФССП в отношении автомобиля должника вынес постановление о запрете на регистрационные действия. Также на получаемые мужчиной доходы было направлено постановление об обращении взыскания. В результате принятых мер компенсация морального вреда в 1,5 миллиона рублей была выплачена родственникам погибшей в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением", - отмечается в сообщении.
