Ульяна Окишева: "Социокультурное программирование — это про долгосрочные и не всегда очевидные эффекты" В Самаре временно приостановили работу грузопассажирской переправы "Самара - Рождествено" Самарец, сбивший на переходе женщину, выплатил 1,5 млн рублей ее родственникам Главный врач больницы им. Середавина: "Мы наконец вошли в нормальный режим" В Самаре продлили ограничение движения по ул. Литвинова до конца мая

Самарец, сбивший на переходе женщину, выплатил 1,5 млн рублей ее родственникам

С жителям Самары взыскали 1,5 млн рублей в пользу родственников сбитого им на переходе пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Самарец, двигаясь по городу, не уступил дорогу и насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый. 

Суд признал мужчину виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и вынес наказание - полтора года лишения свободы. Кроме того, автомобилиста обязали компенсировать семье погибшей моральный вред в размере 500 тыс. рублей в пользу каждого.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района Самары.

"В рамках исполнительных производств сотрудника УФССП в отношении автомобиля должника вынес постановление о запрете на регистрационные действия. Также на получаемые мужчиной доходы было направлено постановление об обращении взыскания. В результате принятых мер компенсация морального вреда в 1,5 миллиона рублей была выплачена родственникам погибшей в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением", - отмечается в сообщении.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

