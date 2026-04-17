В Самаре временно приостановили работу грузопассажирской переправы "Самара - Рождествено"

В связи с резким подъемом уровня воды в Волге временно приостановлена работа грузопассажирской переправы "Самара — Рождествено". Этот фактор в сочетании с сильным течением создает угрозу для безопасной погрузки и выгрузки парома "Окский-35" в связи с подтоплением въездных аппарелей дебаркадеров, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

"Мы ведем постоянный мониторинг гидрологической обстановки. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, как только позволят соответствующие условия", — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными при планировании поездки.