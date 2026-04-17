Самара вышла на связь с космосом: в городе прошёл масштабный флешмоб "Самара.Космос.65"

Самара вновь подтвердила статус космической столицы страны. На площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб "Самара.Космос.65", объединивший историю, технологии и живую энергию молодёжи.

В центре города развернулось по-настоящему уникальное событие. В акции участвовало несколько тысяч студентов вузов и колледжей Самарской области, а также представители молодежных объединений и участники специальной военной операции. Площадь Куйбышева на несколько часов стала пространством, где соединились поколения, смыслы и общее стремление к будущему.

С первых минут площадка наполнилась динамикой: интерактив с ведущими, тематическая музыка, живое общение. Участники, распределённые по цветам, выстраивались в масштабную композицию — надпись "Самара.Космос.65". Каждый стал частью большого визуального послания, обращённого не только к городу и стране, но и к космосу.

Кульминацией мероприятия стал момент, ради которого всё и задумывалось: в 14:00 над площадью Куйбышева пролетел отечественный спутник "Ресурс-П", зафиксировав уникальный кадр с высоты орбиты. Это не просто фотография — это символ времени, единства и преемственности поколений.

Флешмоб стал продолжением традиции, заложенной ещё в 2011 году, когда Самара первой в стране реализовала подобный проект. Сегодня идея получила новое масштабное воплощение — с участием молодёжи, которая уже осознанно связывает себя с будущим и чувствует свою причастность к истории.

Акция прошла в рамках II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос", учредителями которого выступают ВГТРК и госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Организатором проекта является ГТРК "Самара".

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова обратилась к молодежи со словами приветствия:

"Дорогие друзья, молодежь, наше будущее! Мы сегодня собрались здесь, чтобы сообщить всему миру, что Самара — космическая столица России. А пролетающий над площадью Куйбышева спутник расскажет об этом во Вселенной".

После завершения съёмки участники ещё долго не расходились: делились эмоциями, фотографировались, участвовали в танцевальных флешмобах и продолжали общение уже в неформальной атмосфере.

"Самара.Космос.65" — это не просто акция. Это живое доказательство того, что космос — ближе, чем кажется. Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно.