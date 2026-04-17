Самара вышла на связь с космосом: в городе прошёл масштабный флешмоб "Самара.Космос.65"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самара вновь подтвердила статус космической столицы страны. На площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб "Самара.Космос.65", объединивший историю, технологии и живую энергию молодёжи.

Фото: Роскосмос

В центре города развернулось по-настоящему уникальное событие. В акции участвовало несколько тысяч студентов вузов и колледжей Самарской области, а также представители молодежных объединений и участники специальной военной операции. Площадь Куйбышева на несколько часов стала пространством, где соединились поколения, смыслы и общее стремление к будущему.

С первых минут площадка наполнилась динамикой: интерактив с ведущими, тематическая музыка, живое общение. Участники, распределённые по цветам, выстраивались в масштабную композицию — надпись "Самара.Космос.65". Каждый стал частью большого визуального послания, обращённого не только к городу и стране, но и к космосу.
Кульминацией мероприятия стал момент, ради которого всё и задумывалось: в 14:00 над площадью Куйбышева пролетел отечественный спутник "Ресурс-П", зафиксировав уникальный кадр с высоты орбиты. Это не просто фотография — это символ времени, единства и преемственности поколений.

Флешмоб стал продолжением традиции, заложенной ещё в 2011 году, когда Самара первой в стране реализовала подобный проект. Сегодня идея получила новое масштабное воплощение — с участием молодёжи, которая уже осознанно связывает себя с будущим и чувствует свою причастность к истории.

Акция прошла в рамках II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос", учредителями которого выступают ВГТРК и госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Организатором проекта является ГТРК "Самара".

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова обратилась к молодежи со словами приветствия:
"Дорогие друзья, молодежь, наше будущее! Мы сегодня собрались здесь, чтобы сообщить всему миру, что Самара — космическая столица России. А пролетающий над площадью Куйбышева спутник расскажет об этом во Вселенной".

После завершения съёмки участники ещё долго не расходились: делились эмоциями, фотографировались, участвовали в танцевальных флешмобах и продолжали общение уже в неформальной атмосфере.

"Самара.Космос.65" — это не просто акция. Это живое доказательство того, что космос — ближе, чем кажется. Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

