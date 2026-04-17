В Самарской области обсудили реализацию национальной политики

В Самарской области состоялась региональная научно-практическая конференция, посвященная реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Она объединила представителей научного сообщества, общественных организаций и муниципального управления.
К участию присоединились представители из разных регионов страны. Тема национальной политики особенно актуальна в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год единства народов России.
"Стратегия государственной национальной политики — это не просто набор директив, а путеводитель по созданию системы, в которой нам предстоит жить, растить детей, формировать наследие для будущих поколений. Она определяет долгосрочный вектор развития нашей многонациональной страны, обеспечивает укрепление ее суверенитета и стабильности", — обратился к участникам конференции губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
На территории России проживает более 190 народов и этнических групп. Такое многообразие обусловлено уникальной географией страны, включающей европейские, сибирские, дальневосточные территории. Например, в Самарской области в дружбе и согласии живут представители более 100 народностей. Большая часть из них — коренные народы, издавна населяющие территорию страны. Также в России живут граждане зарубежных стран и ближайших соседей: белорусы, украинцы, азербайджанцы, киргизы и другие.
"Поэтому так важно сохранять межнациональный мир, уважать культуру, язык и традиции каждого народа, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность, — считает заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов. — Наши недруги стараются раскачать ситуацию, в том числе используя межнациональный вопрос. От того, как эффективно мы будем проводить нашу национальную политику, как будем отвечать на современные вызовы и проблемы, зависит наше благополучие и единство".
Вопросы национальной политики в Самарской области всегда находятся в центре внимания. Эффективно выстраивает взаимодействие с национальными объединениями Дом дружбы народов Самарской области, реализуются мероприятия по адаптации иностранных граждан, в образовательных учреждениях развивается этнокультурный компонент, ведется постоянная работа с детьми и молодежью. В рамках Стратегии проходит много событий, направленных на укрепление русской культуры, традиций и русского языка, как государственного языка и языка межнационального общения.
Общественный помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов призвал больше внимания уделить воспитанию детей: "Мы должны объяснять нашим детям, что сила нашей страны — в единстве народов, в наших традициях и исконных ценностях".
В рамках конференции работало несколько секций. Одна из них была посвящена стратегии информационного обеспечения государственной национальной политики. Руководители Центров управления регионами делились опытом противодействия информационным вбросам и фейкам, а также технологиями реагирования в кризисных ситуациях.
Еще одна секция была посвящена правовым механизмам реализации, межведомственной координации и совершенствованию законодательства в сфере межнациональных отношений. "Важно уже сейчас выстраивать работу с учетом новелл стратегии. Вопросы национальной политики остаются ключевыми, особенно сейчас. Единство — это навык, который живет, пока мы его поддерживаем", -подчеркнула заместитель министра внутренней политики Самарской области Мария Купцова.
"На фоне СВО и геополитических вызовов мы сохраняем национальный мир через реализацию стратегии. У нашего государства был накоплен большой положительной опыт дружеского сосуществования народов. Опираемся на лучшие практики", — подвел итог член Общественной палаты Самарской области, профессор Виктор Полянский.
В рамках конференции участники также посетили выставку "17 традиционных ценностей России". Именно эти ценности — общий нравственный знаменатель для всех народов нашей страны, позволяющий сохранять мир, согласие и гражданскую идентичность даже в условиях внешнего давления.
Последние комментарии
