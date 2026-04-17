Память, которую мы храним: в Самаре привели в порядок захоронения героев Великой Победы

В областной столице дан старт Всероссийскому субботнику по благоустройству воинских захоронений и памятных мест. Организатором мероприятия выступил актив проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".

В субботнике приняли участие глава городского округа Самара, член регполитсовета ЕР Иван Носков, координатор партпроекта в Самарской области, председатель Самарской думы Сергей Рязанов, депутаты - члены фракции "Единая Россия" городской думы, активисты региональных отделений "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтеров Победы".

Около сотни активистов очистили воинские мемориалы от мусора и старой листвы.

"С нами - очень молодые люди, волонтеры с горячим сердцем и открытой душой, которые пропускают каждую историю ветеранов через себя, - отмечает председатель Самарской городской думы, координатор федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов. - Именно они сохраняют историческую память и ту правду, которую сейчас многие пытаются исказить".

Активист "Молодой Гвардии Единой России" Павел Желандинов свой 18 день рождения отметил волонтером - молодой человек поехал с гуманитарной миссией на Донбасс, и это изменило его жизнь.

"После этого особенно чувствуется та ответственность за память наших героев, участников специальной военной операции и в целом Великой Отечественной войны, всех героев нашей страны, поэтому я считаю особенно важным, чтобы их могилы, их память была в порядке", - говорит самарский доброволец.

Участники субботника привели в порядок захоронения Героя Советского Союза Александра Сергеевича Гришина и генерал-майора Степана Борисовича Жестакова, а также могилы их супруг. Оба военачальника внесли значительный вклад в защиту Отечества и после войны жили и работали в Куйбышевской области.

Степан Жестаков - генерал-майор, комендант 106-го Полтавского укрепленного района. Участвовал в советско-японской войне, его подразделения вели боевые действия в Дуннинском укрепрайоне - на одном из последних рубежей Второй мировой войны. В послевоенные годы занимал должность военного комиссара Куйбышевской области. Работы по восстановлению захоронения Степана Жестакова взял на себя глава Самары Иван Носков.

"Пока мы уделяем внимание этой теме, пока помним - эти люди живут. Это наша гордость, люди, на которых можно равняться. И сейчас, когда страна переживает не самое простое время, их традиции продолжаются: мы видим, как среди наших родных, знакомых, коллег появляются новые герои", - сказал глава города.

Александр Гришин - командир отделения автоматчиков, гвардии старший сержант. Звание Героя Советского Союза присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. за отвагу и геройство, проявленные при освобождении Витебской области и форсировании Западной Двины. После войны проживал в Куйбышеве, работал на подшипниковом заводе.

Ответственность за благоустройство могилы Героя Советского Союза и его супруги Полины принял на себя депутат Самарской думы, координатор партпроекта "Культура малой Родины" в Самарской области Алексей Долматов.

"Я сам учился в Суворовском училище, и нас воспитывали с пониманием, что долг каждого - чтить своих предков, героев, отдавать дань прошлому. Когда я понимаю, что могу помочь, - помогаю. И на своем примере хочется показать людям, что стоит поступать так же", - отметил Долматов.

Как отметил координатор партпроекта "Историческая память" Сергей Рязанов, подобные мероприятия - не разовая акция, а системная работа, направленная на сохранение памяти о защитниках Отечества и воспитание подрастающего поколения на примерах их подвигов.

"Сохранение памяти поколений - это основа патриотического воспитания. Приводя в порядок захоронения героев, мы не просто делаем уборку - мы показываем молодежи пример уважения к истории своей страны, к людям, которые отдали жизнь и силы за ее будущее. Это наш долг перед прошлым и ответственность перед будущим", - подчеркнул координатор партпроекта "Историческая память" в регионе.

Субботник на Городском кладбище стал частью масштабной весенней кампании по благоустройству воинских мемориалов. Всего в 2026 г. в рамках партпроекта "Единой России" в Самарской области запланировано проведение более чем 80 субботников на воинских захоронениях и мемориальных комплексах. Ожидается, что в них примут участие порядка 1700 волонтеров, представителей общественных организаций, молодежных объединений и депутатского корпуса.

Несколько лет назад депутаты городской думы Самары стали инициатором системного подхода к уходу за воинскими захоронениями. За каждым объектом закреплены ответственные, которые на регулярной основе проводят уборку, благоустройство, а при необходимости и ремонт памятников. Этот опыт впоследствии был распространен на другие регионы России.

Всероссийский субботник приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Мероприятия по благоустройству воинских захоронений продолжаются во всех муниципальных образованиях Самарской области.