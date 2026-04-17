"Все для Победы!" в Самарской области: сбор помощи, поддержка изобретателей и акция "Слова поддержки бойцам"

Народный фронт в Самарской области продолжает сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий в рамках проекта "Все для Победы!". Он объединяет жителей для помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

Региональное отделение Народного фронта в Самарской области проводит сбор пожертвований для закупки оборудования на фронт, организует выезды для доставки гуманитарной помощи, консультирует семьи участников СВО и содействует в получении медицинской помощи, реабилитации бойцов.

Оказать посильную помощь землякам, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий может каждый житель Самарской области.

Еще одним способом поддержки наших защитников служит размещение плакатов "Все для Победы!" - "Все собранные благодаря вам средства идут исключительно на нужды защитников. Обычно о нас узнают благодаря информационным партнерам и социальной рекламе, но этого недостаточно, чтобы выполнить все запросы ребят. Вы можете помочь нам, разместив плакат "Все для Победы!" у своего подъезда, магазина, заведения или предприятия. Так о нас узнает еще больше людей, а парни на передовой получат все необходимое", - говорят представители Народного фронта.

Также Народный фронт занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе на передовую поставлены тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.

"Если вы придумываете новые технологии, собираете технику для бойцов, знаете, как улучшить характеристики уже имеющихся образцов, - напишите нам. Давайте вместе внесем вклад в Победу и сохранение жизней бойцов на передовой", - обращаются к изобретателям представители Народного фронта и приглашают в Кулибин-клуб.

Также российские изобретатели и организаторы производства могут принять участие в реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Подробности - на сайте Минпромторга.

Дополнительно Народный фронт запустил акцию "Слова поддержки бойцам". На сайте можно оставить текстовое сообщение для защитников - его обязательно передадут ребятам.