Общество

"Все для Победы!" в Самарской области: сбор помощи, поддержка изобретателей и акция "Слова поддержки бойцам"

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Народный фронт в Самарской области продолжает сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий в рамках проекта "Все для Победы!". Он объединяет жителей для помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

Фото: Общероссийский Народный фронт в Самарской области

Региональное отделение Народного фронта в Самарской области проводит сбор пожертвований для закупки оборудования на фронт, организует выезды для доставки гуманитарной помощи, консультирует семьи участников СВО и содействует в получении медицинской помощи, реабилитации бойцов.
Оказать посильную помощь землякам, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий может каждый житель Самарской области.

Еще одним способом поддержки наших защитников служит размещение плакатов "Все для Победы!" -  "Все собранные благодаря вам средства идут исключительно на нужды защитников. Обычно о нас узнают благодаря информационным партнерам и социальной рекламе, но этого недостаточно, чтобы выполнить все запросы ребят. Вы можете помочь нам, разместив плакат "Все для Победы!" у своего подъезда, магазина, заведения или предприятия. Так о нас узнает еще больше людей, а парни на передовой получат все необходимое", - говорят представители Народного фронта.

Также Народный фронт занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе на передовую поставлены тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.

"Если вы придумываете новые технологии, собираете технику для бойцов, знаете, как улучшить характеристики уже имеющихся образцов, - напишите нам. Давайте вместе внесем вклад в Победу и сохранение жизней бойцов на передовой", - обращаются к изобретателям представители Народного фронта и приглашают в Кулибин-клуб.

Также российские изобретатели и организаторы производства могут принять участие в реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Подробности - на сайте Минпромторга.
Дополнительно Народный фронт запустил акцию "Слова поддержки бойцам". На сайте можно оставить текстовое сообщение для защитников - его обязательно передадут ребятам.

Присоединяйтесь к сбору "Все для Победы!" и поддерживайте наших бойцов словом и делом. Подробнее на сайте "Все для Победы!", в пункте сбора (г. Самара, ул. Ленинская, 202) и по телефону 8 (846) 242-01-42.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

