В Самаре 19 апреля будет ограничено движение из-за Космического полумарафона

Общество

В Самаре 19 апреля будет ограничено движение из-за Космического полумарафона

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 19 апреля, в Самаре пройдет Космический полумарафон. В связи с проведением спортивного мероприятия в городе частично будет ограничено движение.

Фото: департамент транспорта Самары

С 23:59 18 апреля до 17:30 19 апреля — по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

С 8:00 до 17:30 19 апреля по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также с 15:00 18 апреля до 17:30 19 апреля вводится запрет на остановку и/или стоянку транспорта по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Ограничительные меры на остановку и/или стоянку транспорта не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками.

Движение общественного транспорта также претерпит изменения. На период с 23:59 18 апреля до 17:30 19 апреля будет прекращено движение автобусов по маршруту № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская".

Кроме того, по скорректированным схемам будут работать автобусные маршруты №№ 61, 88 и 261. 

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

