В Самаре 19 апреля будет ограничено движение из-за Космического полумарафона

В воскресенье, 19 апреля, в Самаре пройдет Космический полумарафон. В связи с проведением спортивного мероприятия в городе частично будет ограничено движение.

С 23:59 18 апреля до 17:30 19 апреля — по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

С 8:00 до 17:30 19 апреля по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также с 15:00 18 апреля до 17:30 19 апреля вводится запрет на остановку и/или стоянку транспорта по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Ограничительные меры на остановку и/или стоянку транспорта не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками.

Движение общественного транспорта также претерпит изменения. На период с 23:59 18 апреля до 17:30 19 апреля будет прекращено движение автобусов по маршруту № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская".

Кроме того, по скорректированным схемам будут работать автобусные маршруты №№ 61, 88 и 261.