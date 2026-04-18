В регионе объявлена высокая пожарная опасность лесов

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. С 19 по 21 апреля на юго-востоке региона ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс, сообщает Приволжское УГМС.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:
— соблюдай запрет на посещение лесов;
— не разводи костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);
— не поджигай сухую траву на полях или полянах в лесу. Если увидел, как это делают другие, останови их и объясни, чем опасны палы;
— не бросай непотушенные спички или сигареты, не пользуйся в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т.п;
— не заезжай в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
— не оставляй в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
— водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
В случае пожара звони по единому телефону пожарных и спасателей "112"
