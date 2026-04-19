В Самарской области ожидается гроза

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

В ближайшие 1-2 часа местами в регионе ожидается, гроза, усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град, с сохранением до конца дня 19 апреля и ночью 20 апреля, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

— будь внимателен и осторожен на дорогах;

— избегай внезапных маневров; обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.