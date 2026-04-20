В Самаре 21 апреля пройдет День поминовения журналистов

Во вторник, 21 апреля в Троице-Сергиевом храме в Самаре пройдет День поминовения журналистов. Об этом сообщает региональное отделение Союза журналистов России.
По традиции, заложенной отделением Союза журналистов и архимандритом Георгием (Шестуном), на службу соберутся сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов.
"День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга", - отмечают организаторы.
Служба начнется в 12:00. Троице-Сергиев храм находится по адресу: Академический переулок, 1а.
