В центре Самары 9 мая ограничат продажу алкоголя

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о полном запрете на продажу алкоголя в центре города. Запрет будет действовать в 9 мая, в день проведения торжественных мероприятий к 81-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Розничная продажа алкоголя будет запрещена с 8:00 до 23:00 в границах: ул. Вилоновской (от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской), ул. Галактионовской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), ул. Красноармейской (от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской), ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской), ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской до ул. Маяковского), ул. Максима Горького (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской).
"Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания", — отмечается в постановлении правительства.
