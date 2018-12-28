Самарцы тратят в секс-шопах в три раза больше чем в книжных магазинах

Перед Новым годом самарцы активно покупают бытовую технику, электронику, смартфоны, товары для взрослых, ювелирные украшения, бижутерию, косметику, парфюмерию, спорттовары. Исследование по покупкам провели Яндекс.Кассы, основываясь на платежах через сервис.

Аналитики отметили, что самыми популярными у самарцев подарками на Новый год станут бытовая техника, товары для взрослых, а также ювелирные украшения и бижутерия. В этих категориях число платежей увеличилось примерно в два раза.

При этом книги не пользуются высоким спросом перед Новым годом - в этой категории платежей стало меньше на 15%, со средней тратой в 671 рубль. На них самарцы потратили примерно в три раза меньше, чем на товары для взрослых: средний чек в этой категории - 2058 рублей.

Больше всего в среднем за раз горожане тратят на спортивные товары - 7299 руб., на электронику, смартфоны и другие гаджеты - 6937 руб., на ювелирные украшения и бижутерию - 5883 рубля.

На питомцев самарцы также не жалеют денег: средний чек на зоотовары составил 4588 рублей. На детские товары при этом тратится в среднем 3324 рубля.

Самарцы не особенно интересуются и одеждой, обувью, аксессуарами - в этой категории количество платежей уменьшилось на 10%. На это самарцы потратили 1249 рублей.