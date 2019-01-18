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Экономика и бизнес

Самарские строители зарабатывают в два раза больше чем работники образования

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2018 г. средняя зарплата в Самаре составила 32,6 тыс. руб. — это на 5,9% больше, чем в 2017 году. Данные основаны на исследовании экспертов Авито.

Самые высокие средние оклады отмечены в категории "строительство" — 44,1 тыс. руб., а минимальные — 20,8 тыс. рублей — в "образовании, науке".

Самой высокооплачиваемой сферой в прошлом году стало строительство (в 2017 г. - IT, интернет и телеком), самой востребованной у работодателей — продажи, а у соискателей — "без опыта".

Значительнее всего выросли зарплаты в категории "искусство, развлечения" — на 17,3%, а самое сильное падение наблюдалось в "охране, безопасности" — на 11,6%.

Также эксперты портала выяснили, что дефицит квалифицированных кадров привел к тому, что в 2018 г. работодатели увеличили число вакансий на 12% по сравнению с 2017 годом.

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