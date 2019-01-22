Троих взрослых и ребенка госпитализировали с ожогами из-за прорыва теплотрассы

Во вторник, 22 января, из-за прорыва теплотрассы в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры в Самаре четырех человек госпитализировали в ожоговое отделение больницы им. Пирогова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в минздраве Самарской области.

По данным минздрава, всего за помощью обратились 11 человек. Семерым оказали помощь амбулаторно. Среди госпитализированных был один ребенок. У пострадавших ожоги средней степени тяжести. Всего на месте коммунальной аварии дежурили 10 экипажей "скорой". Сейчас на месте происшествия продолжают дежурить два экипажа медиков.