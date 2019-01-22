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Троих взрослых и ребенка госпитализировали с ожогами из-за прорыва теплотрассы

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 января, из-за прорыва теплотрассы в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры в Самаре четырех человек госпитализировали в ожоговое отделение больницы им. Пирогова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в минздраве Самарской области.

Фото: Rudakov_i_a twitter.com/

По данным минздрава, всего за помощью обратились 11 человек. Семерым оказали помощь амбулаторно.

Среди госпитализированных был один ребенок. У пострадавших ожоги средней степени тяжести.

Всего на месте коммунальной аварии дежурили 10 экипажей "скорой". Сейчас на месте происшествия продолжают дежурить два экипажа медиков.

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