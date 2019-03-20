Самарский писатель Джон Шемякин собирается жениться на Нике Белоцерковской

Самарский писатель Джон Шемякин 20 марта на своей странице в Facebook сделал предложение блогеру Веронике Белоцерковской, сообщает портал "7дней".

В частности, он написал: "Бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда!"

Белоцерковская ответила ему у себя на странице: "Уважаемый и не менее бесконечно любимый Джон Адександрович Шемякин, я принимаю ваше предложение!"

Как отмечает портал, поклонники Ники и Джона были шокированы: способ для предложения руки и сердца выбран настолько нетривиальный, что многие заподозрили начало какого-то необычного проекта.

По информации "7дней", 48-летняя Вероника Белоцерковская - петербурженка, живущая во Франции. Увлекалась мультипликацией, телевизионной рекламой, написала несколько книг по кулинарии. Дважды была замужем, растит троих детей. Была подругой Сергея Шнурова, снималась в клипе Ленинграда "Патриотка".