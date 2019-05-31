На финале Кубка России абоненты МегаФона проговорили больше, чем на первом матче ЧМ в Самаре

22 мая на стадионе "Самара-Арена" состоялась встреча "Локомотива" с "Уралом", решившая судьбу Кубка России в 2019 году. Игра собрала 38 тысяч болельщиков, более 18 тыс. из которых являются абонентами МегаФона. На трибунах они проговорили 59 тысяч минут — это даже больше, чем на матче Коста-Рика — Сербия, с которого стартовали самарские матчи ЧМ-2018. Успешность голосовых и интернет-соединений при этом составила 99%.

На финальной игре Кубка России абоненты МегаФона прокачали почти 570 Гб мобильного интернет-трафика. Более 450 Гб пришлось на сети 4G и LTE-Advanced, которую оператор развернул на "Самара-Арене" год назад накануне игр мирового первенства.

Пик нагрузки на сеть пришелся на восемь часов вечера и совпал с единственным голом матча, забитым Дмитрием Бариновым в ворота екатеринбуржцев. В этот период в сети МегаФона было зарегистрировано 10 тысяч абонентов и прокачано почти 120 Гб. Объем совершенных клиентами оператора звонков оказался сопоставим с играми Чемпионатом мира. Если на первом самарском матче Мундиаля они проговорили порядка 39 тысяч минут, то на игре "Локомотив" — "Урал" — 59 тыс. минут. При таких нагрузках успешность голосовых вызовов и интернет-соединений составила 99%.

Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон":

"К Чемпионату мира, на объектах которого МегаФон предоставлял телеком-инфраструктуру для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи, мы запустили на "Самара-Арене" сверхскоростную технологию LTE-Advanced. Нам удалось сделать ЧМ-2018 самым "мобильным" событием за всю историю проведения массовых мероприятий. Теперь инфраструктура, построенная на "Самара-Арене", работает в интересах всех абонентов, бывающих на стадионе и в близлежащих районах, и обеспечивает практически стопроцентную успешность соединений даже при максимальной загруженности сети".