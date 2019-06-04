В Самаре открылся I международный фестиваль "Денис Мацуев и друзья"

В понедельник, 3 июня, в Самарской государственной филармонии состоялось открытие I международного фестиваля "Денис Мацуев и друзья". Фестиваль продлится в Самаре до 5 июня и будет включать в себя три концерта.

Первые два вечера пройдут в концертном зале Самарской филармонии. Художественным руководителем и инициатором музыкального фестиваля является всемирно известный пианист Денис Мацуев.

После своей репетиции с симфоническим оркестром Самарской филармонии маэстро пообщался с представителями СМИ. В камерном зале Самарской государственной филармонии состоялась небольшая пресс-конференция, участником которой стал также народный артист России, художественный руководитель Самарской филармонии, главный дирижер симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков.

Денис Мацуев поделился с журналистами воспоминаниями о том, как он впервые в 14-летнем возрасте выступал на сцене Самарской филармонии в проекте "Новые имена России — Америки" с симфоническим оркестром под управлением Михаила Щербакова.

Музыкант отметил: "У нас с самарскими музыкантами сложились такие отношения за те 25 лет, которые я здесь бываю, что каждый приезд в Самару — это встреча с близкими для меня людьми. Здесь у нас было много разных интересных программ. Но в этот раз впервые будет проходить новый международный фестиваль, который я придумал. Надеюсь, что эти три дня взбодрят филармоническую жизнь Самары. На фестивале будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении признанных мастеров мирового уровня. Также фестиваль познакомит самарских слушателей с новым поколением молодых и талантливых музыкантов".

После пресс-конференции состоялся концерт. В первом его отделении прозвучала I часть концерта № 3 Моцарта в исполнении лауреата конкурса "Синяя птица", 8-летнего пианиста Елисея Мысина. Выступление юного артиста публика встретила овацией. Концерт для скрипки с оркестром Брамса исполнила лауреат III премии конкурса им. П. И. Чайковского Александра Конунова, которая в этот вечер играла на скрипке Гварнери 1730 года.

Во втором отделении Денис Мацуев исполнил Концерт № 4 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Рапсодию на тему Паганини с академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии. Слушатели благодарили музыкантов восторженными аплодисментами.