"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Концерт группировки "Ленинград", прошедший на "Самара Арене" в минувшее воскресенье, 30 июня, собрал 40 108 человек. Эта цифра была выведена на экраны во время шоу.

Напомним, всего в продажу было пущено 46 тыс. билетов. А на стадионных концертах тура в Калининграде, Москве и Нижнем Новгороде группе удалось собрать 21, 45,5 и 40 тысяч зрителей, соответственно.

Контингент поклонников, тянувшихся на "Самара Арену" перед концертом, оказался очень разношерстным — от бизнесменов и пригламуренных дам, до неформальной молодежи и людей пенсионного возраста.

Почувствовать единство поклонники "Ленинграда" смогли еще до начала шоу, когда вынуждены были около часа отстаивать в очереди на стадион. Причем зачем-то был введен двойной контроль билетов — перед входом на территорию "Самара Арены" и перед секторами. Самые нетерпеливые перелазили ограждение рядом с турникетами, вызывая одобрительный гул в толпе.

Строгий контроль не помешал попасть на стадион людям, явно не достигшим 18 лет — хотя на билетах было выделено соответствующее возрастное ограничение. Также игнорировался и запрет на видео- и фотосъемку.

Концерт вместо заявленных 19:00 начался в девятом часу. Все это время публику разогревало шоу барабанщиков. Парни старались, но все же тысячи поклонников собрались ради другого. Поэтому появление Шнурова и его банды зрители встретили бурей эмоций.

Тон выступлению был задан "Это Ленинграда шоу" — мощнейший звук, Шнур в костюме-тройке, постоянно спускающийся к фан-зоне, солистки и бэк-вокалистки в блестящих нарядах, яркий видеоряд на трех экранах за сценой, салют из золотых конфетти-серпентинов.

Публика активно включалась в подтанцовку и подпевку, не тушуясь по поводу обилия нецензурных оборотов и словечек на грани. Особенно хорошо "зашли" "Экспонат", "Рыба", WWW, "В Питере пить", "Любит наш народ".

Около полутора часов шоу с небольшим антрактом прошло на одном дыхании. Шнуров, поблагодарив собравшихся за то, что они предпочли отдыху на природе прийти на стадион "за свое бабло послушать эту х…", пообещал исполнить несколько песен на бис и дал старт оттоку публики. Зрители, видимо, памятуя о сложностях прохода на стадион, потянулись к лестницам. А на сцене, фан-зоне и танцполе, да и на прореженных трибунах, продолжался расколбас под "Терминатора", "Главное в девушке" и так далее.