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ТЭК Экономика и бизнес

Технологии "ТЭХ-Групп" позволяют уменьшить количество сбросных вод

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Без воды не работает ни одно производство. Об отечественных разработках в области водоочистки и водоподготовки, конкурентоспособных по техническому уровню и по цене, об опыте их внедрения на ведущих предприятиях энергетики, химии и нефтепереработки рассказал директор по развитию компании "ТЭХ-Групп" Дмитрий Хальзов.

Фото: предоставлено "ТЭХ-Групп"

Богатый опыт

— Промышленная водоочистка и водоподготовка — это широкий спектр задач. Чем конкретно занимается "ТЭХ-Групп"?

— Мы работаем по трем ключевым направлениям. Первое — производство водоподготовительного оборудования; второе — изготовление химических реагентов для обработки воды. И третье направление — проектирование, реконструкция и пуско-наладочные работы установок водоочистки, цехов подготовки воды и участков очистки стоков.

— "ТЭХ-Групп" работает почти 25 лет. Кто ваши партнеры?

— Наши технологии, реагенты и оборудование применяют в энергетике, химии, нефтепереработке, металлургии на предприятиях России и Ближнего Зарубежья. В химической отрасли и нефтепереработке это такие крупнейшие компании, как "СИБУР", "Лукойл", "Роснефть", ПАО "Акрон", АО "Аммоний", заводы Уралхима и Еврохима.Если же говорить о становлении "ТЭХ-Групп", то оно начиналось с большой энергетики. ПАО "Т Плюс", ПАО "Квадра", ТЭЦ, ГРЭС, АЭС были и остаются нашими основными заказчиками.

— В Самарской области целое "созвездие" предприятий-флагманов российской химии и нефтепереработки. Насколько ваши разработки, продукция и услуги востребованы в домашнем регионе?

— У нас много объектов в Самарской области. Среди них известные предприятия российской химической промышленности — ПАО "Куйбышев-Азот", АО "Тольяттиазот", ООО "СИБУР Тольятти", Самарский НПЗ. Инженеры "ТЭХ-Групп" провели предварительное обследование текущего состояния технологического оборудования отдельных цехов предприятий. Совместно со специалистами заводов выявили "проблемные" зоны, разработали программы реагентной обработки воды, провели лабораторные испытания на образцах технической воды в собственной лаборатории и опытно-промышленные испытания в производственных условиях. И вот уже несколько лет эксплуатация оборотных циклов охлаждения ведется при непосредственном сопровождении технологов компании с использованием химических реагентов, изготовленных на нашем заводе.

Фото: Владимир Гавохин

Комплексный подход

— На рынке реагентов много импортной продукции, к которой все привыкли. Сегодня все говорят об импортозамещении, но переход на реагенты от нового, отечественного поставщика — это всегда опасения. Что показывает ваш опыт?

— Свой завод реагентов мы ввели в эксплуатацию в 2015 году. Он выпускает реагенты более 200 наименований, проектная мощность — 75 тонн в сутки. И как уже показала практика, зачастую качество воды, обрабатываемой нашими реагентами, по многим показателям выше, чем у прежних поставщиков импортной продукции. Кроме того, наш Инженерный центр находится в Тольятти, рядом с заводами, и все вопросы решаются оперативно. Мы делаем все, чтобы партнерство с нами было выгодно для наших заказчиков. Во-первых, у нас невысокие цены. Экономические отделы и отделы снабжения предприятий подтвердят, что стоимость закупки продукции и услуг у "ТЭХ-Групп" значительно ниже, чем у других компаний. Во-вторых, мы внедрили комплексный подход: "инжиниринг — производство оборудования и реагентов — инженерно-техническое сопровождение на постоянной основе". Это позволяет идеально отладить работу систем водоподготовки. Технические службы и производственные цеха заводов-потребителей отмечают значительное повышение эффективности работы теплообменного оборудования, экономию времени и сил при проведении плановых ремонтов.

В-третьих, мы разработали новые ресурсосберегающие технологии. Экологи и энергетики отмечают реальное снижение количества сточных вод, объемов подпиточной воды.

Экология плюс экономика

— В "ТЭХ-Групп" разработаны бессточные технологии. Насколько они востребованы?

— Полностью безотходных технологий не бывает, сточные воды образуются даже на небольших предприятиях, если в их технологическом процессе используется вода. Технологии, которые мы разрабатываем и уже успешно применяем на ряде объектов, позволяют уменьшать количество сбросных сточных вод, очищать их до норм ПДК вредных веществ и возвращать в технологический цикл производства для повторного использования.

— Где внедрены эти разработки?

— В 2016–2018 годах мы реализовали два таких объекта. Оба в контуре ПАО "Т Плюс". В 2016 году на Самарской ГРЭС провели техническое перевооружение узла сброса регенерационных стоков ХВО. Очистке подлежали сточные воды, образующиеся при регенерации установки умягчения воды. В результате исключены сбросы неочищенных стоков регенерационных вод с водоподготовки в реку Волга. Ульяновская ТЭЦ-1 — второй масштабный проект по техническому перевооружению производственных процессов на бессточные технологии. В 2018 году проведена реконструкция цеха предварительной очистки. Проект ведется в несколько этапов. До конца этого года мы планируем закончить монтаж узла обезвоживания стоков. После полной реализации проекта на станции значительно сократится объем сбрасываемых сточных вод в р. Свияга, а их качество будет доведено до разрешенных норм. Нами достигнуты предварительные договоренности по реализации подобных проектов в Ростовской и Воронежской областях в 2020 году. Уже проведены предварительные обследования и подготовлены технико-экономические обоснования. Учитывая сегодняшнюю политику государства и конкретных собственников, направленную на сокращение издержек и поиски выгодных экологических решений, спрос на внедрение таких технологий есть, и мы продолжаем развивать это направление.

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