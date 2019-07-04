В четверг, 4 июля, открылся 46-й Грушинский фестиваль. Он продлится до 7 июля и завершится концертом на сцене-гитаре.

В этом году на "гитаре" выступят новые авторы — победители отборочных испытаний. Трехэтапный отбор исполнителей стартовал 4 июля и продлится до субботы.

С открытием фестиваля начали работу тематические сцены. В 2019 г. действует 14 различных эстрад, на которых выступает более 200 бардов. По прогнозам, фестиваль ожидает порядка 30 тыс. посетителей из России и зарубежья.

Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Тимур Ведерников и Грушинское трио выступят на главной сцене. Специальные гости Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов (проект "Частный случай") после выступления на основной сцене переместятся в камерное пространство "Квартира", где устроят импровизированное поэтическое соревнование с участием современных поэтов.

Также на Грушинском выступят популярные исполнители: Александр Щербина, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Григорий Данской, Ксения Полтева, Катя Котеночкина, Татьяна Дрыгина и многие другие.

На фестивальной поляне открыто 20 пунктов общепита, продукты можно приобрести в зоне торговли. На поляне работают четыре скважины с водой. Готов к приему гостей и пляж, где с 9:00 до 20:00 будут работать спасатели.

"С уверенностью можно говорить о том, что на 4 июля Грушинский фестиваль полностью готов к работе, отлажена вся необходимая для жизни инфраструктура. Например, в этом году отреставрировали скамейки для зрителей, расположенные на горе перед сценой-гитарой. По всем параметрам фестиваль готов принять более 50 тысяч гостей, по состоянию на 4 июля на поляну уже прибыло свыше 5 тысяч человек. На Грушинской поляне огромное количество детей, постепенно приезжают барды. Работают все концертные площадки, начались конкурсные прослушивания исполнителей. Грушинский фестиваль является главной площадкой авторской песни в стране, поскольку на него приезжают победители других фестивалей авторской песни, проводимых в России, сразу на второй этап прослушивания, минуя первый. На плавучую сцену — гитару, которая уже оборудована и установлена на воде, в субботу вечером выйдут лучшие из лучших бардов со всей страны. Фестиваль насыщен масштабной культурной программой, и я убежден, что в этом году он будет особенным и незабываемым", — отметил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Организаторы предупреждают гостей фестиваля о высокой пожарной опасности и рекомендуют уделять особое внимание правилам обращения с огнем.