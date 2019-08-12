Многодетная самарчанка стала "Вице-миссис Россия 2019"

Самарчанка Анна Митрофанова, мать троих детей, завоевала титул "Вице-миссис Россия 2019". Об этом победительница рассказала в своем Instagram.

У девушки уже есть победы в конкурсах красоты: в 2019 г. она стала Миссис Самарская Губерния.