АО "Транснефть - Приволга" в 2019 году завершило ремонт и оснащение современным оборудованием классов двадцати школ в рамках реализации корпоративной программы развития школьного образования. В программу вошли школы Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской и Оренбургской областей, а также Республики Татарстан.

Новые кабинеты физики, химии и математики в школах регионов присутствия подразделений АО "Транснефть - Приволга" полностью готовы к началу нового учебного года. На проведение ремонта и оснащение лабораторным и демонстрационным оборудованием классов предприятие направило более 115 млн рублей.

Компания участвует в реализации корпоративной программы ПАО "Транснефть", рассчитанной на 2017–2019 годы. На мероприятия в рамках указанной программы в регионах ведения деятельности АО "Транснефть - Приволга" за три года направило более 155,5 млн рублей. Цель — создание условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин в малых городах и селах России.

В текущем году капитальные ремонты при поддержке АО "Транснефть - Приволга" выполнены в кабинетах математики, химии и физики пяти школ Самарской области: средней общеобразовательной школе №1 и гимназии им. С.В. Байменова в г. Похвистнево, средних общеобразовательных школах поселка Осинки Безенчукского района и села Хворостянка Хворостянского района, а также СОШ №2 "Образовательный центр" им. Г.А. Смолякова в селе Большая Черниговка.

В Оренбургской области в корпоративную программу вошли средняя общеобразовательная школа №2 и СОШ им. М.И. Калинина г. Бугуруслана, в Саратовской области — СОШ №18 г. Балаково и средняя общеобразовательная школа села Терновка, а в Республике Татарстан — средние общеобразовательных школы №2 и №7 г. Бавлы.

В Волгоградской области в программу вошли средняя школа № 1 им В. В. Гусева и средняя школа №2 в районном центре Красный Яр, Шарашенская и Ольховская средняя школы, средняя школа №6 в г. Котово, а также Привольненская средняя школа имени М.С. Шумилова, Кузьмичевская и Новожизненская средние школы. В Ростовской области — средняя школа №1 имени Г.В. Алисова в с. Песчанокопское.

В школьных кабинетах физики, химии, математики были заменены окна и двери, электрика, отремонтированы потолочные покрытия, пол и стены. Выполнен ремонт и в лабораторных комнатах.

Кроме того, предметные классы точных и естественных наук полностью оснащены современными лабораторными и демонстрационными образовательными наборами. Кабинеты оборудованы мультимедийными комплектами — проекторами, интерактивными досками, необходимыми пособиями.

Новое оборудование позволит преподавателям активно внедрять познавательно-исследовательский компонент в образовательный процесс, а также повышать качественный уровень подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ.

Таким образом АО "Транснефть - Приволга" полностью выполнило мероприятия в рамках трехлетней корпоративной программы развития школьного образования ПАО "Транснефть".

В 2017 году финансовую помощь от АО "Транснефть - Приволга" получили две школы — СОШ "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" в г. Бугуруслане Оренбургской области. В 2018 году в программу были включены 5 школ (четыре — в Самарской и одна — в Оренбургской областях), в 2019 году — 20 школ в регионах присутствия предприятия.