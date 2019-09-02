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Образование Общество

Ученики самарских "Роснефть-классов" сделали свой выбор

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Второго сентября в "Роснефть-классах" самарской школы №129 прошла торжественная линейка, приуроченная к всероссийскому Дню знаний.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Около 20 лет АО "Куйбышевский НПЗ" и педагоги школы успешно реализуют совместный профориентационный проект "Роснефть-класс", направленный на подготовку кадров для завода уже со школьной скамьи.

"Роснефть-классы" - это специализированные 10-й и 11-й классы, ученики которых уже четко осознают, что свяжут свою жизнь с нефтяной отраслью, и имеют возможность углубленно изучать профильные предметы - математику, физику, химию, осваивать которые им помогают преподаватели Самарского государственного технического университета.

За время существования "Роснефть-классов" их выпускниками стали 436 ребят, из них 91 медалист. Многие после окончания вуза пришли работать на КНПЗ.

Сегодня на заводе трудятся 43 выпускника "Роснефть-класса". Некоторые из них уже стали начальниками установок или занимают руководящие должности в других подразделениях. Профориентационная программа завода помогает молодым специалистам быстрее адаптироваться на производстве и успешно выполнять свою работу.

В этом году в 10-м и 11-м "Роснефть-классах" школы №129 будут учиться 55 ребят, некоторые из них - дети работников завода, которые планируют пойти по стопам своих родителей и после получения высшего образования трудоустроиться на КНПЗ.

Гид потребителя

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