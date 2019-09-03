АО "Транснефть-Дружба" помогло отремонтировать и оснастить оборудованием две школы в Самарской области

При поддержке АО "Транснефть-Дружба" к новому учебному году появились современные классы физики, химии и математики в двух школах Самарской области: в средней общеобразовательной школе поселка Прибой Безенчукского района и школе №3 поселка городского типа Безенчук. Кабинеты точных наук отремонтированы и оснащены в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО "Транснефть".

Для ремонта помещений компания разработала современные дизайн-проекты. А оборудованию, с помощью которого ученики будут постигать точные дисциплины, вполне могут позавидовать городские школы. В классах установлены интерактивные системы с комплектами мультимедийных пособий, системы опроса и тестирования учеников, приобретены комплекты оборудования для ГИА и ЕГЭ, мобильные компьютерные классы, документ-камеры.

В День знаний подобные классы открылись в 20 школах девяти регионов, где расположены производственные объекты АО "Транснефть-Дружба". Всего же по стране в этом году благотворительная программа охватила 170 учебных заведений от Дальнего Востока до Черного и Балтийского морей.

Корпоративная программа ПАО "Транснефть" развития школьного образования рассчитана на период с 2017 по 2019 год. Ее цель - содействовать повышению уровня обучения точным дисциплинам в малых городах и поселках присутствия компании.

В 2017 году в рамках программы финансовую помощь получила средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" имени братьев Глубоковых села Лопатино Волжского района Самарской области.

Всего же за три года АО "Транснефть-Дружба" обновило кабинеты точных наук в 26 учебных заведениях.