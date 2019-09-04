СИБИНТЕК отметил 20-летний юбилей

Предмет особой гордости одного из крупнейших ИТ-интеграторов страны — это безупречная репутация у заказчиков.

Достойный уровень

В минувшую пятницу ступени КРЦ "Звезда" украсила красная ковровая дорожка. По ней поднимались нарядные дамы в бальных платьях и их элегантные кавалеры. Поводом для торжества стала знаменательная дата — 20-й день рождения одного из крупнейших ИТ-интеграторов страны — компании СИБИНТЕК. А главными героями дня — её сотрудники.

ООО ИК "СИБИНТЕК" был основан в 1999 году и уже год спустя объединил все ИТ-службы и подразделения своего первого заказчика, обеспечивая все информационно-технологическое обеспечение его работы. Динамичное развитие и наращивание филиальной сети дали закономерный результат — по итогам 2006 года компания вошла в тройку лидеров Сибирского региона по предоставлению услуг в области информационных технологий. А в феврале 2016-го СИБИНТЕК вступил в новую стадию развития — с амбициозными целями и задачами. Сегодня это крупная, динамично развивающаяся компания, которую по праву считают одним из лидеров российского ИТ-рынка. Компания предоставляет широкий спектр услуг сервисного обслуживания предприятий, системной интеграции, автоматизиции технологических процессов, разработки и внедрения информационных систем, бизнес-консалтинга и сервисной интеграции, комплексного создания ИТ-инфраструктуры и внедрения систем связи.

Заместитель директора по персоналу ООО ИК "СИБИНТЕК" Сергей Баранов подчеркнул, что главное достижение компании — это её безупречная репутация у заказчиков.

"Это дается непросто, потому что приходится всегда предоставлять самый лучший, самый качественный сервис, премиальные услуги, а чтобы это делать, нужно всегда быть на шаг впереди своей отрасли. Второе серьезное достижение за 20 лет — это расширение нашего присутствия в регионах, особенно в Поволжье, у нас тут много интересных проектов. И третье — наша отдельная самобытная корпоративная культура. Сегодня "Работник СИБИНТЕК" — это звание, которым сотрудники компании по праву гордятся", — сказал Сергей Баранов.

Поздравляя коллег, директор филиала "Макрорегион Поволжье" ООО ИК "СИБИНТЕК" Константин Кудряшов отметил: если для человека 20 лет — это начало молодости, то для компании это очень солидный срок работы.

"Мы подошли к этому сроку на очень достойном уровне, достигли хороших результатов как в экономике, так и в производственной деятельности. Коллектив ежегодно прирастает молодыми специалистами, которых мы принимаем, в том числе и из вузов. У нас много новых услуг, которые мы ежегодно предлагаем нашим заказчикам — предприятиям нефтегазового комплекса. Мы с уверенностью смотрим в будущее и уверены, что наш опыт и компетенции будут востребованы и дальше!" — подчеркнул Константин Кудряшов.

Отметили лучших

Безусловно, главное сокровище СИБИНТЕК — это его кадры, люди, которые каждый день на своих рабочих местах обеспечивают работу знаковых для страны предприятий нефтегазовой отрасли.

"Мы не просто компания, мы ИТ-интегратор, и конечно знания наших специалистов определяют нашу производственную программу. Поэтому мы очень серьезно относимся к подбору специалистов, к приему молодых людей, окончивших вуз. Наша компания молодеет год от года, но несмотря на это все, то, что мы даем клиентам, — это продукт высокого качества. Коллегам и сотрудникам хочу пожелать одного — никогда не останавливаться на достигнутом, всегда находить в работе что-то новое, творческое и интересное, потому что будет интересно на работе — будет и хороший результат", — отметил Константин Кудряшов.

На торжественном балу многие сотрудники получили заслуженные награды. Почетных грамот ООО ИК "СИБИНТЕК" были удостоены 20 сотрудников компании. В их числе — начальник отдела обеспечения бизнеса производственно-технического управления Куйбышевского РПУ Юлия Кулик.

"Самое сложное в нашей работе — это взаимодействие с удаленными подразделениями. Очень важно, чтобы все одинаково понимали задачи и работали на общий результат. Чтобы даже в самых отдаленных подразделениях оторванные от основного коллектива люди чувствовали себя частью одной большой команды, одной семьей. А главный секрет успеха нашей работы — в обыкновенном неравнодушии и искренней готовности помочь коллегам", — рассказала Юлия Кулик.

50 работников филиала СИБИНТЕК в Поволжье получили благодарности за значимый вклад в решение ключевых задач подразделения, качественное и добросовестное исполнение должностных обязанностей. "Награда — это очень приятно, важно чувствовать внимание от руководства. А еще очень здорово, что проводятся такие общие встречи с коллегами. Мы все — одна большая семья, которая вместе и работает, и отдыхает", — поделился впечатлениями инженер первой категории Суходольского линейно-технического цеха управления связи Самарского РПУ Андрей Овчинников.

А 12 человек — лучшие из лучших, золотой фонд компании — были занесены на Доску почета филиала "Макрорегион "Поволжье". Среди них — менеджер отдела мотивации персонала и социальных программ Надежда Степанова.

"Мне нравится видеть, что я действительно приношу пользу коллегам. Люди к нам обращаются — мы помогаем. Я вижу, как мы влияем на общую работу компании — мотивируем, помогаем развиваться", — поделилась она.

Отдельные награды получили члены спортивной команды филиала — победители прошедшей недавно Спартакиады СИБИНТЕК.

"Впечатления шикарные — замечательный праздник, неожиданные, но приятные награды. В компании всегда поддерживали спорт, а на подготовку к спартакиаде было выделено особенно много ресурсов — и мы не подвели", — говорит участник команды, игрок в настольный теннис Ирина Литау.

А Сергей Баранов подчеркнул, что люди, их здоровье и интеллектуальный потенциал для компании — основной ресурс: "Мы стремимся создавать новые рабочие места, брать только лучших из лучших и работать над совершенствованием социальных программ, в особенности для молодежи. Главная задача на будущее — сохранить лидирующие позиции на рынке, и я уверен, что благодаря нашему кадровому потенциалу мы с ней справимся".