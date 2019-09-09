Зураб Церетели предложил установить в Самаре статую Иисуса Христа

Скульптор Зураб Церетели предложил установить в Самаре 33-метровую статую Иисусу Христу, сообщает tass.ru. О планах ее создания Церетели рассказал в минувшую субботу, 7 сентября, во время открытия памятника композитору Дмитрию Шостаковичу в Самаре, автором которого он является.

"Сегодня у меня появилась такая мысль, что если у вас будет желание, с удовольствием его поставим здесь. Статуя 33 м. Можно его установить на горе", — сказал Церетели.

Согласно событиям, описанным в Новом Завете четырьмя евангелистами — Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном — Иисус Христос был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе в возрасте 33 лет.

"Мы обязательно это обсудим", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.