В Самаре один из самых больших средних чеков за интернет среди миллионников

Аналитики Яндекс.Денег выяснили, сколько россияне тратят на бытовые услуги: ЖКУ, платное телевидение, мобильную связь и домашний интернет. Оказалось, что в Самаре — один из самых больших средних чеков за интернет среди городов-миллионников.

В целом расходы самарцев на разные бытовые услуги за год выросли. Так, на сотовую связь жители региона тратят в среднем по 303 руб. — на 11% больше, чем годом раньше. Средний чек за интернет увеличился с 554 до 630 руб., и этот показатель — один из самых высоких среди миллионников. Самарцы стали на 16% больше платить и за услуги ЖКХ — в среднем по 2718 рублей. Это самый заметный рост среди городов-миллионников за год. А вот средний чек самарских пользователей за платное телевидение стал меньше на 9% и составляет 904 руб., но все равно держиться в ТОПе.

В целом же по стране средний чек россиян за сотовую связь вырос на 11% (до 344 рублей), за домашний интернет — на 9% (до 598 рублей). За ЖКУ платят примерно столько же, сколько и годом раньше, — в среднем по 3008 рублей. А на платное телевидение люди стали тратить меньше на 13% — 880 руб. в среднем.

Кроме того, по данным Mediascope, все больше россиян рассчитываются за бытовые услуги онлайн. В 2019 г. через интернет платили 94,8% жителей ПФО. Больше всего в регионе тех, кто рассчитывался таким образом за мобильную связь (88,1%) и коммунальные услуги (74,5%). Чаще всего в ПФО платят через Сбербанк Онлайн и Яндекс.Деньги — 85,6% и 50,1% пользователей соответственно.