В Самаре стартовал марафон "Кросс Нации"

В субботу, 21 сентября, на территории учебно-спортивного центра (УСЦ) "Чайка" в пос. Управленческий состоялось открытие Всероссийского дня бега "Кросс Нации". В этом году соревнования собрали 7,5 тыс. человек, а по всей Самарской области на мероприятие зарегистрировались 15 тыс. участников.

После церемонии открытия на "Чайке" состоялся детский забег на 300 метров. В нем приняли участие около 100 дошкольников. После финиша все участники забега получили сладкие призы.

Также многие участники "Кросса Наций" успели поучаствовать в зарядке с чемпионом. Ее провел известный самарский пловец, выступающий в соревнованиях среди слабовидящих, и пока единственный в области триатлонист-параатлет Андрей Буков. Он тоже будет участвовать в "Кроссе Наций" на дистанции 4 тыс. метров.

В 12:00 был дан старт массового забега на 2 тыс. метров без ограничения возраста. Затем на дистанцию выйдут участники разных возрастных групп, которые пробегут 2 тыс., 4 тыс., 6 тыс., 8 тыс. или 12 тыс. метров.